وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در نشست وفاق برای سرمایهگذاری و ایرانِ ماهر با حضور فعالان اقتصادی استان سمنان از اصلاح آییننامه مشاغل سخت و زیانآور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، احمد میدری در این نشست با اشاره به مطالبه جدی کارگران در این حوزه گفت: اصلاح این آییننامه با دریافت نظر کارگران و کارفرمایان در کمیتههای تخصصی دولت بررسی میشود و پس از نهاییشدن، در هیأت دولت مطرح خواهد شد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی همچنین از تصویب ایجاد سامانه نظارت بر ایمنی معادن در شورای حفاظت فنی معادن خبر داد و افزود: پرسشنامههایی که تاکنون بهصورت دستی توسط کارگران و کارفرمایان تکمیل میشد، پس از راهاندازی این سامانه، به شکل الکترونیکی و در بازههای زمانی کوتاه بارگذاری خواهد شد.
میدری در بخش دیگری از سخنانش درباره مسکن کارگری گفت: راهحل پایدار برای تأمین مسکن کارگران، مشارکت کارفرمایان در ایجاد تعاونیهای مسکن و تخصیص زمین توسط وزارت راه و شهرسازی است.
در این نشست، فعالان اقتصادی و کارفرمایان استان سمنان نیز مسائل و دغدغههای خود را در حوزههای مختلف با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمیان گذاشتند.