مالکان چاه خالصه روستای دوغ ‌آباد مه ولات به صورت تجمیعی اقدام به راه اندازی نیروگاه خورشیدی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، تسهیلگر بنیاد برکت در مه‌ ولات گفت: اولین نیروگاه خورشیدی تجمیعی در این شهرستان با ظرفیت ۱۰۰ کیلووات، با مشارکت ۱۲۰ نفر و با حمایت بنیاد برکت، در قالب پرداخت بیش از ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات به ۲۰ نفر از مالکان چاه خالصه روستای دوغ ‌آباد به بهره‌ برداری رسید.

مهدی محدثی با بیان اینکه ظرفیت این نیروگاه ۱۰۰ کیلووات است،‌ افزود: پیش از این نیز ۱۴ نیروگاه خورشیدی خانگی ۵ کیلوواتی با پرداخت تسهیلات اشتغالزایی بنیاد برکت در مه‌ ولات راه‌ اندازی شده است.

وی گفت: پیش بینی می شود تا پایان امسال مجموعا ۴۰۰ کیلووات نیروگاه خورشیدی با حمایت بنیاد برکت در مه‌ ولات راه‌ اندازی شود، و با راه‌ اندازی این نیروگاه‌ ها برای ۸۰ نفر درآمدزایی و اشتغال ایجاد شود.

فرماندار مه‌ ولات هم در حاشیه این مراسم، با قدردانی از عملکرد بنیاد برکت؛ اظهار کرد: هم اکنون مجموع ظرفیت برق نیروگاه های خورشیدی در این شهرستان ۳ هزار و ۸۰۰ کیلووات است.

ریحانه شریعتی اصل با بیان اینکه مجموعا در ۵۲ چاه کشاورزی شهرستان نیروگاه خورشیدی راه اندازی شده است، افزود: البته این اولین بار است که به صورت تجمیعی ۲۰ نفر از بین ۱۲۰ نفر مالک پای کار آمدند و با کمک تسهیلات بنیاد برکت نیروگاه خورشیدی راه‌ اندازی کردند که این موضوع خود نشان دهنده همدلی بین مردم این شهرستان است.