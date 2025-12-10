فوت یکی دیگر از معلمان حادثه کوهنانی
یکی دیگر از مجروحین حادثه تصادف پژو ۴۰۵ حامل معلمان در محور سه راهی کارخانه گچ به شهر کوهنانی جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان
، روز گذشته بر اثر واژگونی یک دستگاه خودرو پژو ۴۰۵ در محور سهراهی کارخانه گچ به شهر کوهنانی، پنج نفر از فرهنگیان منطقه کونانی دچار سانحه شدند.
در این حادثه خیزران شرفیپور یکی از آموزگاران پرتلاش منطقه جان خود را از دست داد و چهار مصدوم دیگر به بیمارستان منتقل شدند، اما علی رغم تلاش پزشکان و کادر درمان بر اثر شدت جراحات وارده یکی دیگر از معلمان تلاشگر به نام سمیه احمدی فر به دیار باقی شتافت.
سه معلم دیگر در بیمارستان و تحت مداوای پزشکان هستد.