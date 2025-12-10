دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران از لغو اجرای طرح زوج و فرد از در منزل در پایتخت از پنجشنبه ۲۰ آذر خبر داد و گفت: ساعت کاری اصناف طبق روال عادی خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران با اشاره به بررسی‌های انجام شده و بر اساس داده‌های دریافتی از ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا از روند کاهشی غلظت آلاینده‌ها در پایتخت خبر داد و اظهار کرد: با توجه به ناپایداری‌های اخیر در مقایسه با روز‌های گذشته بهبود نسبی در شرایط کیفیت هوا مشاهده می‌شود.

حسن عباس نژاد ضمن تشکر و قدردانی از همراهی ارزشمند شهروندان در اجرای مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران، افزود: با توجه به بهبود نسبی شاخص ها، مصوبات مربوط به محدودیت زمانی فعالیت اصناف و اجرای طرح زوج و فرد از درب منازل از پنج شنبه ۲۰ آذر لغو می‌شود.

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران تأکید کرد: ممنوعیت ورود به محدوده طرح ترافیک تا اطلاع ثانوی همچنان به قوت خود باقی است و از تمامی شهروندان درخواست می‌شود همچون روز‌های گذشته در مدیریت تردد‌های شهری همکاری لازم را داشته باشند تا شرایط کیفی هوا به وضعیت پایدارتری برسد.

حسن عباس نژاد در ادامه از استمرار پایش وضع جوی و شرایط آلایندگی خبر داد و عنون کرد: تصمیمات تکمیلی متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.