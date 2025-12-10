به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت رده‌های سنی زیر ۱۹ سال و زیر ۱۱ سال پسران و زیر ۱۵ سال دختران تنیس روی میز بین المللی کانتندر عربستان برگزار شد و نمایندگان ایران صاحب دو نشان طلا و سه نقره شدند.

در بازی پایانی رده سنی کمتر از ۱۹ سال پسران، بنیامین فرجی از کشورمان با نتیجه سه بر صفر محمد حبیبی هم وطن خود را شکست داد و با کسب نشان طلا، قهرمان شد.

در فینال رده سنی زیر ۱۱ سال پسران نیز یاسین شعاری با نتیجه ۳ بر صفر پرهام بیات از ایران را شکست داد و قهرمان شد.

در فینال رده سنی زیر ۱۵ سال دختران، وانیا یاوری با نتیجه ۳ بر ۲ مقابل ایلباز از قطر شکست خورد و به نشان نقره رسید.