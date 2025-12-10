پخش زنده
«ولودیمیر زلنسکی» رئیسجمهور اوکراین روز چهارشنبه عنوان کرد که شاید همین هفته با روسیه به توافقی برای «پایان دادن به خونریزی» دست بیابند.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، زلنسکی در پیامی در یکی از شبکههای اجتماعی تایید کرد که مقامات اوکراینی امروز درباره پیشنویس طرح صلح برای پایان دادن به جنگ با روسیه، با همتایان آمریکایی گفتوگو خواهند کرد.
فردا نیز نشست مجازی «ائتلاف کشورهای داوطلب» برگزار خواهد شد.
زلنسکی نوشت: «ما در حال نهاییکردن ۲۰ ماده یک سند بنیادین هستیم که میتواند چارچوب پایان جنگ را مشخص کند و انتظار داریم به زودی و پس از همکاری مشترک با تیم رئیسجمهور ترامپ و شرکای اروپایی، این سند را به ایالات متحده ارائه کنیم.»
وی در ادامه افزود: «ما همکاری بسیار سازنده (با ائتلاف کشورهای داوطلب) داریم تا امنیت آینده را تضمین و از تکرار تجاوز روسیه جلوگیری کنیم. این هفته ممکن است برای همه ما خبرهایی و همچنین پایان خونریزی را به همراه داشته باشد.»
این اظهارات پس از آن مطرح شد که گزارش شد؛ «دونالد ترامپ» رئیسجمهور آمریکا به زلنسکی گفته که تا کریسمس فرصت دارد یک توافق صلح را بپذیرد.