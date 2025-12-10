تیم استقلال تهران به عنوان حامی «تالاب انزلی» امروز به مصاف ملوان بندر انزلی رفت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما محمد حسین بازگیر، مدیرکل مشارکت‌های مردمی و مسئولیت اجتماعی سازمان حفاظت محیط‌زیست تاکید کرد: در این بازی مدیران باشگاه استقلال از سه نفر از محیط بانان پرتلاش تالاب بندر انزلی آقایان مهرداد جانی، علی پور عاشوری و نصیر یاری تجلیل کردند.

علی تاجرنیا، رییس هیات مدیره باشگاه استقلال در حاشیه بازی بیان کرد: باشگاه‌های ورزشی در کشور ما یک پیشوند فرهنگی دارند و این بخش در کشور ما مغفول مانده است. یکی از ارکان اصلی ما در باشگاه استقلال توسعه مسئولیت اجتماعی است.

همچنین احمد رضا لاهیجان زاده، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست بیان کرد: باشگاه ملوان و تیم استقلال وارد این فرایند شده‌اند که از ظرفیت باشگاه‌های بزرگ و پرهوادار، که مخاطبان گسترده‌ای دارند، برای فرهنگ‌سازی در حوزه محیط‌زیست استفاده شود.