سازمان توسعه تجارت ایران، مهلت دریافت مدارک و مستندات صادرکنندگان برگزیده استانی سال ۱۴۰۴ را تا یکشنبه ۳۰ آذر تمدید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، طبق اعلام سازمان توسعه تجارت، در فراخوان انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی با عنایت به درخواستهای متعدد متقاضیان مبنی بر تمدید مهلت ثبتنام انتخاب صادرکنندگان برگزیده استانی، سازمان توسعه تجارت ایران آخرین مهلت دریافت مدارک و مستندات صادرکنندگان برگزیده استانی را در فرآیند مذکور تا روز یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴ تمدید کرد.
این فراخوان به صورت گسترده به جامعه تولیدکنندگان، صادرکنندگان، تجار و بازرگانان، صاحبان صنایع و سایر ذینفعان اطلاعرسانی شدهاست.