این نشست با هدف پیگیری روند اجرای طرحهای سرمایهگذاری و رفع موانع اداری در مسیر توسعه اقتصادی این سه شهرستان برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان یاسر سلیمانی، نماینده مردم شهرستانهای بافت، رابر و ارزوئیه صبح باا همراهی یک گروه سرمایهگذار فعال در حوزه صنایع معدنی، با دکترحسینینژاد مدیرکل صمت استان کرمان دیدار و گفتوگو کرد.
در این دیدار، نماینده مردم بافت، رابر و ارزوئیه با اشاره به ظرفیتهای مهم معدنی منطقه، ازجمله کرومیت، مس و تبدیل گندله به بریکت آهن اسفنجی، خواستار تسریع در فرآیند صدور مجوزها شد.
وی تأکید کرد اکنون که سرمایهگذار آماده ورود به فاز اجرایی است، لازم است دستگاههای مرتبط حداکثر همکاری را برای جلوگیری از اتلاف زمان و بروکراسیهای غیرضروری داشته باشند.
حسینینژاد، مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان کرمان نیز گفت:«اولویت ما توسعه متوازن در سراسر استان، بهویژه مناطق کمتر برخوردار مانند بافت، رابر و ارزوئیه است. سازمان صمت استان کرمان با تمام توان در کنار سرمایهگذاران ایستاده و برای آنان فرش قرمز پهن کردهایم.»
وی افزود ایجاد ارزش افزوده برمواد معدنی و توسعه صنایع پاییندستی، علاوه بر افزایش بهرهوری منابع طبیعی، میتواند زمینهساز اشتغال پایدار و رشد اقتصادی در این شهرستانها باشد.
، طرفین بر ضرورت تسریع روند صدور مجوزها، تسهیل سرمایهگذاری و همافزایی میان دستگاههای اجرایی برای راهاندازی هرچه سریعتر پروژههای صنعتی و معدنی تأکید کردند.