پخش زنده
امروز: -
مجمع عمومی و سالیانه هیئت والیبال آذربایجان شرقی با حضور منظمی دبیر فدراسیون والیبال برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، پیشکسوتان والیبال استان را گنجینهای بزرگ برای ورزش استان دانست و والیبال را از رشتههای سرآمد استان عنوان کرد.
مقصودی با تأکید بر ظرفیت بالای استان گفت: فدراسیون والیبال یک تیم لیگ برتری به استان آذربایجانشرقی بدهکار است و انتظار داریم با توجه به ظرفیت بالای این استان، زمینه حضور یک تیم لیگ برتری فراهم شود. والیبال آذربایجانشرقی میتواند در سرزمین تراکتور، تیمی پرطرفدار و موفق داشته باشد.