رونمایی از ۱۰ محصول فناورانه لرستان
با حضور رایزنان بازرگانی ایران در ۱۱ کشور جهان از ۱۰ محصول فناورانه لرستان در نمایشگاه پژوهش و فناوری استان لرستان رونمایی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،
با هدف معرفی توانمندیهای فناورانه و بررسی فرصتهای صادراتی محصولات بومی کشور، نمایشگاه پژوهش و فناوری لرستان در سالن ورزشی امام علی (ع) دانشگاه لرستان میزبان رایزنان بازرگانی ۱۱ کشور جهان بود.
در این بازدید رایزنان بازرگانی کشورهای تاجیکستان، ترکمنستان، پاکستان، ترکیه، اندونزی، چین، هند، نیجریه، مالزی، عراق و آفریقای جنوبی در نمایشگاه حضور یافتند و محصولات فناورانه ایرانی در ۳۵ غرفه به نمایش گذاشته شد که ۲۰ غرفه به دستگاههای اجرایی استان و ۱۵ غرفه به واحدهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری و مراکز رشد وابسته اختصاص داشت.
در این بازدید با حضور رایزنان اقتصادی از ۱۰ محصول جدید و بومیسازی شده رونمایی شد.
از جمله این محصولات میتوان به پمپهای تزریق پزشکی، سامانه هوشمند ماشین بویایی، ست نفرستومی، دستگاه نوار قلب سه کاناله (ECG)، کیتهای استخراج DNA/RNA و باتری لیتیوم سولفات آیون اشاره کرد.
همچنین از دیگر محصولات رونمایی شده در این نمایشگاه میتوان به میکرویونیت دنتوپیا DT-۱۲ اشاره کرد که در مقایسه با نمونههای وارداتی ۲۵ درصد کاهش قیمت دارد و چادر جمعکن ضد سرقت، نوآوری دیگری است که مورد توجه بازدیدکنندگان قرار گرفت.
رئیس پارک علم و فناوری لرستان با تأکید بر نقش مهم پارکهای علم و فناوری در رشد و توسعه بومیسازی، گفت: هدف پارک تقویت زیرساختهای علمی و فناورانه و ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی استان است و در این راستا حمایت از شرکتهای دانشبنیان و فناور یکی از اولویتهای اصلی است.
محمودرضا شاکرمی افزود: پارک علم و فناوری لرستان با بهرهگیری از دانش فنی روز توانسته است به بومیسازی محصولات تخصصی در حوزههای مختلف پزشکی، الکترونیک و انرژیهای نو بپردازد که در این مسیر حمایتهای دولتی و تقویت روابط بینالمللی میتواند زمینهساز رشد این محصولات در بازارهای جهانی باشد.
رئیس پارک علم و فناوری لرستان عنوان کرد: این پارک هماکنون میزبان ۴۸ شرکت فناور و ۱۷۸ شرکت مرکز رشد است و تعداد کل شرکتهای دانشبنیان استان به ۳۱ شرکت میرسد.
همچنین رایزنان بازرگانی از مجتمع کشت و صنعت لرستان و پتروشیمی خرم آباد بازدید کردند و از نزدیک با ظرفیتهای آن آشنا شدند.