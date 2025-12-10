هفته پنجم رقابت‌های لیگ برتر والیبال مردان ایران با هفت دیدار در شهر‌های سیرجان، تهران (سه بازی)، رفسنجان، اصفهان و اردکان پیگیری شد.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، هفته پنجم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه‌های برتر مردان ایران امروز چهارشنبه ۱۹ آذرماه با گرامی داشت ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن و مادر و برگزاری هفت دیدار پیگیری شد.

چادر ملو نخستین فاتح هفته پنجم

تیم‌های چادرملو ارکان (دو برد، پنج امتیاز و رتبه هشتم) و پاس گرگان (یک برد، پنج امتیاز و رتبه یازدهم) نیز این هفته در سالن شهید سلیمانی اردکان به مصاف یکدیگر رفتند.

مجید محسنی شوشتری، مسعود ذوقی، سجاد خان بابازاده و مجتبی اسپرغم به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه مهم در اردکان را برعهده داشتند.

تیم چادرملو اردکان این دیدار را با ترکیب محمد طاهر وادی، علیرضا مصلح آبادی، آرمین قلیچ نیازی، محسن دلاوری، محمدامین حیدری، علیرضا عبدالحمیدی و حسین حاجی کلاته (لیبرو) آغاز کرد.

مهدی ظفری، دانیال صادقی، کیاوش حیدری، موعود آقاپور، میربابک موسوی، پارسا حیدری و حمیدرضا خجسته (لیبرو) بازیکنان شروع کننده پاس گرگان در ابتدای این مسابقه بودند.

شاگردان علیرضا طلوع کیان در ست‌های اول تا سوم این بازی با امتیاز‌های ۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹ به پیروزی رسیدند تا سومین برد این فصل خود را به دست آورند.

این دیدار یک هزار نفر تماشاگر داشت و به مدت ۸۴ دقیقه پیگیری شد.



چهارمین پیروزی سپاهان با شکست طبیعت به دست آمد

سالن ملت اصفهان میزبان یکی دیگر از دیدار‌های هفته پنجم لیگ برتر مردان بود که دو تیم فولاد مبارکه سپاهان و طبیعت اسلامشهر از ساعت ۱۶ به مصاف یکدیگر رفتند.

حمید راهجردیان به عنوان ناظر فنی به همراه خلیل یگانه‌مجد (ناظر داوری)، نظارت این مسابقه را برعهده داشتند.

ابراهیم فیروزی، علیرضا پوردهقان و نیما یزدان‌پناه نیز به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

سپاهان این مسابقه را با ترکیب سهند الله وردیان، علیرضا بهبودی، شایان شاهسوند، محمد رضا موذن، امیر غفور، امیر حسن فرهادی و آرمان رحمانی آغاز کرد.

در آنسوی میدان نیز ابراهیم وادی سرمربی طبیعت از ترکیب علی یوسف پور، افشین فتاح، امیر علی فرج پور، کامیاب مجد الهی فر، ابوالفضل قلی پور، علی ممبینی و عرفان نوروزی در ابتدای این دیدار بهره برد.

فولادی‌ها در ست نخست ۲۵ بر ۱۹ طبیعت را از پیش رو برداشتند تا تنها دو گام تا کسب چهارمین برد فاصله داشته باشند. نماینده اصفهان در ست دوم هم ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید.

طبیعت در ست سوم نیز ۲۵ بر ۱۹ نتیجه را واگذار کرد تا فولاد مبارکه سپاهان چهارمین برد خود جشن بگیرد. این مسابقه به مدت ۸۴ دقیقه طول کشید.



شهرداری ارومیه مغلوب مدافع عنوان قهرمانی شد

تیم فولاد سیرجان مدافع عنوان قهرمانی این هفته میزبان شهرداری ارومیه است که این دیدار در سالن گهرروش از ساعت ۱۶ آغاز می‌شود. فولادی‌ها با چهار برد و ۱۱ امتیاز در رتبه دوم جدول هستند و نماینده ارومیه با سه برد و ۹ امتیاز جایگاه چهارم را در اختیار دارد.

حسین پورکاشیان و احمد دامغانی‌نژاد، ناظران فنی و داوری این مسابقه هستند. قضاوت این دیدار نیز برعهده کیوان عابدزاده به عنوان داور اول، سعید واعظی (داور دوم) و محمدوحید مهرپور (داور ویدئوچک) است.

فولاد سیرجان در ابتدای این مسابقه از ترکیب امیرحسین توخته، امین خواجه خلیلی، امیرحسین ساداتی، علی رمضانی (کاپیتان)، علی حاجی پور، محمد ولی زاده و مهدی مرندی (لیبرو) استفاده کرد.

محمد بربست، امیررضا آفتاب آذری، محمد فلاح، متین احمدی، ایلیشن داودی پور، سلیم چپرلی و محمدرضا حضرت پور (لیبرو) بازیکنان شروع کننده شهرداری ارومیه در این مسابقه بودند.

مدافع عنوان قهرمانی در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۳ به پیروزی رسید و نتیجه دومین ست را هم ۲۵ بر ۱۶ از آن خود کرد.

شاگردان بهروز عطایی در سومین ست هم ۲۵ بر ۲۱ به پیروزی رسیدند تا با شکست شهرداری ارومیه به پنجمین برد متوالی خود دست یابند.

این مسابقه به مدت ۹۲ دقیقه پیگیری شد و دو هزار تماشاگر در سالن گهر روش فولادی‌ها را همراهی کردند.



صعود چند پله‌ای رازین پلیمر با شکست مهرگان

خانه والیبال تهران این هفته میزبان دو دیدار تماشایی لیگ برتر مردان است که در نخستین دیدار تیم‌های رازین پلیمر و مهرگان نور از ساعت ۱۵ به میدان رفتند.

مسعود قاری و مسعود یزدان‌پناه ناظران فنی و داوری این دیدار بودند.

قضاوت این مسابقه را نیز محمدرضا درفش کاویان، هادی تیموری و میلاد عرب اسماعیلی به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک برعهده داشتند.

تیم مهرگان نور این مسابقه را با ترکیب محراب ملکی، پوریاحسینی پور، امین نجفی، سهیل کمال آبادی، رضا رضایی، علی زارع و امین رضوی (لیبرو) شروع کرد.

مرتضی هداوندی سرمربی تیم رازین پلیمر نیز در ابتدای این دیدار از ترکیب محمدامین رحیمی، علی ولی زاده، رسول خریداری، امیرمحمد کامروامنش، عرفان محمدی و علیرضا آقا مجیدی (لیبرو) بهره برد.

تیم رازین در ست نخست این دیدار که بسیار پایاپا پیش رفت، ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید، اما در ست دوم ۲۵ بر ۱۷ نتیجه را واگذار کرد تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

در ست سوم تیم رازین پلیمر ۲۵ بر ۲۰ میهمان خود را شکست داد تا در ست شماری دو بر یک پیش بیافتد، اما در ست چهارم مهرگان مجددا ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسید تا جدال دو تیم به ست حساس پنجم کشیده شود.

تیم رازین پلیمر در پنجم ۱۵ بر ۱۲ فاتح میدان شد تا به دومین برد خود ست یابد و صعود چند پله‌ای در جدول تجربه کند.

این دیدار ۱۴۹ دقیقه طول کشید و دو تیم رازین و مهرگان اخطار تاخیر گرفتند. ۷۰۰ تماشاگر نیز این مسابقه را نظاره گر بودند.

سید جواد میر احمدی از تیم رازین یک کارت زرد گرفت. رامین بیگدلی نیز در ست چهارم ابتدا از ست و سپس از مسابقه اخراج شد.



سایپا با نخستین برد جایگزین مس در جدول شد

تیم مس رفسنجان که در هفته نخست با شکست پاس گرگان تنها برد و دو امتیاز خود را به دست آورد، این هفته در حالی در دیدار خانگی میزبان سایپا تهران است که جدال تفکرات دو مربی جوان والیبال کشورمان یعنی اسماعیل بادرنگین و رضا صفایی یکی از جذابیت‌های این دیدار بود.

محمد ابراهیم‌زاده، علی اکبر پاکدلان، امید فولادی‌وندا و سیدمهدی موسوی به ترتیب به عنوان ناظر فنی، ناظر داوری، داور اول و داور دوم، نظارت و قضاوت این مسابقه را برعهده دارند.

تیم مس این مسابقه را با ترکیب فاضل پژومان، مهران فیض امام دوست، جاوید اسماعیل زاده، امیر رضا سرلک، مرصاد آقاجانی، علیرضا شاه علی و ناصر رحیمی پناه آغاز کرد.

امیر افشار، احد رضایی، امیرخداپرستی، مجتبی قلی زاد، مهرداد شیبانی مهر، میلاد مومنی و رضا اصلانی نیز نارنجی پوشان شروع کننده سایپا در ابتدای این مسابقه بودند.

تیم مس در ست نخست این بازی به رغم میزبانی، ۲۸ بر ۲۶ نتیجه را واگذار کرد، اما در ست دوم ۲۶ بر ۲۴ به پیروزی رسید تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

شاگردان رضا صفایی در ست سوم ۲۵ بر ۲۲ فاتح میدان شدند تا در آستانه شکست مس قرار گیرند. سایپایی‌ها در ست چهارم نیز ۲۵ بر ۲۲ به پیروزی رسیدند تا به نخستین برد خود دست یابند و در جایگاه دوازدهم جدول جایگزین مس شوند.

این دیدار که با حاشیه‌های زیادی همراه بود و ۱۴۳ دقیقه طول کشید، ۶ کارت زرد و قرمز داشت. دو تیم در این مسابقه اخطار تاخیر گرفتند. رضا سقا از سایپا و امیرحسین ناوی از مس کارت زرد گرفتند و رضا صفایی سرمربی سایپا و فرشید محمدی بازیکن مس کارت قرمز دریافت کردند.



سومین برد پیکان با شکست نماینده گنبد رقم خورد

پیکان پرافتخارترین و با سابقه‌ترین تیم لیگ برتر مردان که امسال بیست‌ونهمین حضور متوالی خود را در این رقابت‌ها تجربه می‌کند، این هفته در سالن زنده‌یاد محمدرضا یزدانی خرم (فدراسیون) میزبان استقلال گنبد بود.

عزیز پرتوی و محمد شاهمیری در این مسابقه به عنوان ناظران فنی و داوری ایفای نقش داشتند.

علیرضا قریب، میلاد افشار و رمضان جلال نیز به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک قضاوت این دیدار را برعهده داشتند.

پیکانی‌ها این دیدار را با ترکیب احسان دانش دوست، مسعود غلامی، سعید جواهری، سعید رنجبر، آرسنوسکی میلوش، امیرحسین ملاعباسی و مهران توانا شروع کردند.

در آنسوی میدان نیز کامبیز یعقوبی از مهرداد بابایی، قاسم کارخانه، سید امین علوی، متین تکاور، وحید عابدنیا، بهزاد حیدری و موسی سخاوی در ابتدای این مسابقه بهره برد.

ست نخست این دیدار بسیار جذاب و تماشاگر پسند پیش رفت و دو تیم رقابت بسیار نزدیکی با یکدیگر داشتند به گونه‌ای که پیکانی‌ها ۳۲ بر ۳۰ موفق به شکست حریف شدند.

پیکانی‌ها در ست دوم هم ۲۵ بر ۲۰ به پیروزی رسیدند تا در ست شماری دو بر صفر پیش بیافتند، اما در ست سوم ۲۵ بر ۲۰ نتیجه را واگذار کردند.

شاگردان محمدرضا تندروان در ست چهارم ۲۵ بر ۲۳ میهمان خود را شکست دادند تا به سومین برد خود دست یابند و ۹ امتیازی شوند.

این دیدار ۱۴۶ دقیقه طول کشید و ۳۵۰ تماشاگر داشت.



پایان هفته پنجم با پیروزی شهداب یزد

در دومین دیدار این هفته خانه والیبال تهران که از ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه شروع شد، صنعتگران امید با هدایت غلامرضا مومنی مقدم میزبان شهداب یزد صدرنشین مسابقات بود. این مسابقه در شرایط شروع می‌شود که شهداب بدون شکست و با چهار برد متوالی و ۱۲ امتیاز در صدر جدول قرار دارد و صنعتگران امید نیز با دو برد و ۷ امتیاز در رتبه پنجم جدول است.

نادر انصاری و بهرام سلیمانی، ناظران فنی و داوری این جدال مهم تهران هستند.

قضاوت این مسابقه نیز برعهده مرتضی اکرمی، مجتبی بیداریان و اسماعیل رزقی به ترتیب به عنوان داوران اول، دوم و ویدئوچک است.

تیم صنعتگران امید این دیدار را با ترکیب عمران کوکجلی، حمزه زرینی، رادین احمدی، رسول حسینی، محمدرضا مشهدی، امیرحسین مدرسى و مرتضی طباطبایی شروع کرد.

مهدی مهدوی سرمربی شهداب یزد برای شروع از ترکیب یونس قلیچ‌نیازی، شایان مهرابی، محمد موسوی، عثمان فریاد، عرشیا بهنژاد، یونس جوان و آرمان صالحی بهره برد.

شاگردان غلامرضا مومنی مقدم در تیم صنعتگران در ست نخست این دیدار ۲۵ بر ۲۳ صدرنشین جدول را شکست دادند، اما در ست دوم با نتیجه ۲۵ بر ۲۰ مغلوب میهمان خود شدند تا دو تیم در ست شماری یک بر یک برابر شوند.

شهدابی‌ها در ست سوم تسلط زیادی در مسابقه داشتند و ۲۵ بر ۱۶ به پیروزی رسیدند تا تنها یک گام با پیروزی فاصله داشته باشند.

نماینده صدرنشین یزد در ست چهارم نیز ۲۵ بر .. به پیروزی رسید تا ضمن کسب پنجمین برد متوالی، صدرنشینی خود را نیز حفظ کند.

این دیدار ۱۵۰ دقیقه طول کشید و دو کاپیتان سید محمد موسوی از شهداب و حمزه زرینی از صنعتگران کارت زرد دریافت کردند.



نتایج کامل دیدار‌های هفته پنجم لیگ برتر مردان

تیم‌های رازین پلیمر، پیکان تهران، فولاد سیرجان ایرانیان، سایپا تهران، فولاد مبارکه سپاهان، چادر ملو اردکان و شهداب یزد در هفته پنجم لیگ برتر مردان مقابل حریفان خود به پیروزی رسیدند که نتایج کامل این دیدار‌ها به قرار زیر است:

رازین پلیمر ۳ – مهرگان نور ۲ (۲۶ بر ۲۴، ۱۷ بر ۲۵، ۲۵ بر ۲۰، ۲۲ بر ۲۵ و ۱۵ بر ۱۲)

فولاد سیرجان ایرانیان ۳ – شهرداری ارومیه صفر (۲۵ بر ۲۳، ۲۵ بر ۱۶ و ۲۵ بر ۲۱)

مس رفسنجان یک – سایپا تهران ۳ (۲۶ بر ۲۸، ۲۶ بر ۲۴، ۲۲ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

پیکان تهران ۳ – استقلال گنبد یک (۳۲ بر ۳۰، ۲۵ بر ۲۰، ۲۰ بر ۲۵ و ۲۵ بر ۲۳)

فولاد مبارکه سپاهان ۳ – طبیعت اسلامشهر صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹)

چادرملو اردکان ۳ – پاس گرگان صفر (۲۵ بر ۲۰، ۲۵ بر ۲۲ و ۲۵ بر ۱۹)

صنعتگران امید یک – شهداب یزد ۳ (۲۵ بر ۲۳، ۲۰ بر ۲۵، ۱۶ بر ۲۵ و ۲۲ بر ۲۵)

جدول لیگ برتر مردان در پایان هفته پنجم بدین شکل است:

۱- شهداب یزد پنج برد و ۱۵ امتیاز

۲- فولاد سیرجان ایرانیان پنج برد و ۱۴ امتیاز

۳- فولاد مبارکه سپاهان چهار برد و ۱۳ امتیاز

۴- شهرداری ارومیه سه برد و ۹ امتیاز

۵- پیکان تهران سه برد و ۹ امتیاز

۶- چادر ملو اردکان سه برد و هشت امتیاز

۷- رازین پلیمر دو برد و هفت امتیاز

۸- صنعتگران امید دو برد و هفت امتیاز

۹- مهرگان نور دو برد و هفت امتیاز

۱۰- طبیعت دو برد و چهار امتیاز

۱۱- پاس یک برد و پنج امتیاز

۱۲- سایپا یک برد و سه امتیاز

۱۳- مس یک برد و دو امتیاز

۱۴- استقلال گنبد یک برد و دو امتیاز