بهزیستی زاوه با همکاری خیران، اقدام به تهیه و اهدای جهیزیه ضروری برای عروس های تحت حمایت خود کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، رئیس اداره بهزیستی زاوه گفت: ۱۲ سری جهیزیه کامل به ارزش تقریبی ۶۰۰ میلیون تومان به عروس های تحت حمایت این نهاد در زاوه اهدا شد.
امیرحسین جوانشیری افزود: این جهیزیه ها شامل اقلام ضروری مانند اجاق گاز، بخاری گازی، ماشین لباسشویی، پنکه، جارو برقی و فرش با هزینه بیش از ۶۰۰ میلیون تومان از محل مشارکت های مردمی و کمک های اداره کل بهزیستی تأمین شده است.
وی ادامه داد: هم اکنون ۱۳ عروس دیگر تحت پوشش بهزیستی شهرستان زاوه در انتظار دریافت چنین کمک هایی هستند تا بتوانند زندگی مشترک خود را به شکلی مناسب آغاز کنند.