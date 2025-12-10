پخش زنده
طرح جمعآوری و تصفیه فاضلاب مجتمع خدمات رفاهی گردشگری مارال ستاره قم به عنوان بزرگترین تصفیهخانه فاضلاب در میان مجتمعهای خدمات رفاهی گردشگری کشور به بهرهبرداری رسید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، همزمان با روز جهانی خاک، طرح جمعآوری و تصفیه فاضلاب مجتمع خدمات رفاهی گردشگری مارال ستاره قم به عنوان بزرگترین تصفیهخانه فاضلاب در میان مجتمعهای خدمات رفاهی گردشگری کشور به بهرهبرداری رسید.
این طرح با اعتباری بالغ بر ۵۱۵ میلیارد ریال و با هدف کاهش آلودگی منابع آب و خاک و بازچرخانی آب برای آبیاری فضای سبز منطقه اجرا شده است.
با اجرای این طرح امکان استفاده مجدد از ۶۰۰ مترمکعب پساب تصفیهشده در شبانهروز فراهم می شود که برای آبیاری ۵۰ هزار مترمربع فضای سبز مورد استفاده قرار خواهد گرفت.