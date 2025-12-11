مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی از آمادگی کامل نیرو‌های راهداری استان برای اجرای طرح زمستانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ مهدی میقانی گفت: ۱۵۰ راهدار در قالب ۲۵ تیم و ۲۶۰ دستگاه انواع ماشین آلات راهداری سنگین، نیمه سنگین و سبک در طرح زمستانی امسال آماده خدمات رسانی هستند تا در صورت بروز هرگونه شرایط بحرانی جاده‌های مواصلاتی را بازگشایی کنند.

وی با اشاره به ذخیره سازی ۱۷ هزار تن مصالح زمستانی (شن و نمک) در ۲۵ راهدارخانه استان افزود: تنقیه و دریواسیون ابنیه‌های فنی در محور‌های اصلی و روستایی، اصلاح شیب‌های شیروانی، خط کشی، تعمیر و نصب علائم راه‌ها و شانه‌سازی، لکه گیری آسفالت و ایمن سازی از جمله اقداماتی است که برای ورود به فصل زمستان انجام شده است.

میقانی اظهارکرد: خراسان شمالی دارای ۳۴ گردنه در محور‌های مواصلاتی است که از این تعداد ۸ گردنه برفگیر در راه‌های اصلی و شریانی قرار دارد.

وی افزود: گشت‌های راهداری با استفاده از تمام توان و ظرفیت به‌صورت شبانه روزی در سطح جاده‌ها و مسیر‌های ارتباطی این استان آماده ارائه خدمات به مردم هستند تا سفری ایمن را برای کابران جاده‌ای فراهم کنند.

به گفته میقانی، مسافران می‌توانند پیش از آغاز سفر از طریق تماس با سامانه گویای ۱۴۱ مرکز مدیریت راه‌ها، آخرین وضعیت راه‌های کشور را جویا شوند.