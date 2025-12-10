به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز زنجان؛ مدیرعامل جمعیت هلال احمر استان زنجان از امدادرسانی نجاتگران هلال احمر به ۲۳۲ خودرو گرفتار در برف و کولاک و ۶۵۰ نفر از سرنشینان آنها طی سه روز گذشته خبر داد.

هاشمی افزود: به دنبال شروع بارش برف و کولاک در ارتفاعات و مناطق سخت گذر استان، نجاتگران جمعیت هلال احمر در تمامی محور‌های مواصلاتی به سرنشینان خودرو‌های عبوری از این مسیر‌ها طی سه شبانه روز گذشته (از ۱۷ تا ۱۹ آذرماه جاری) امدادرسانی کردند.

وی خاطرنشان کرد: نجاتگران هلال احمر در محور‌های مواصلاتی ۲۳۲ خودروی گرفتار در برف و کولاک را رهاسازی و به ۶۵۰ نفر از سرنشینان امدادرسانی کردند.

هاشمی با بیان اینکه ۲ منزل مسکونی متاثر از سیل و آبگرفتی، تخلیه شد، ادامه داد: ۱۵ تیم عملیاتی اعم از نجاتگران هلال احمر با به کارگیری ۱۵ دستگاه خودروی عملیاتی اقدام به امدادرسانی به مسافرین گرفتار در برف و کولاک کردند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر زنجان از هموطنان خواست، در صورت گرفتار شدن در سوانح و حوادث برای دریافت خدمات امدادی بدون محدودیت زمانی در هر ساعت از شبانه روز با شماره۱۱۲ ندای امداد تماس بگیرند.