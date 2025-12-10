به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، با افتتاح بندر خشک مشتقات نفتی در ایستگاه راه آهن دورود، استان لرستان وارد مرحله تازه‌ای از فعالیت‌های صادراتی شد و نخستین قطار حامل ایزوتانک‌های نفتی به مقصد بندرعباس و سپس کشور هند حرکت کرد.

در جریان این مراسم، نخستین قطار حامل ایزوتانک‌های ویژه حمل فرآورده‌های نفتی در ایستگاه راه آهن دورود تخلیه و بارگیری شد.

این ایزوتانک‌ها حامل محصولات شرکت پتروپالایش گهر دورود بوده که پس از بارگیری، به مقصد بندرعباس ارسال و از آن جا به کشور هندوستان صادر خواهند شد.

راه اندازی این مسیر صادراتی، نقش مؤثری در توسعه حمل ونقل و اقتصاد استان لرستان ایفا خواهد نمود.

مدیرکل راه‌آهن لرستان نیز ارسال نخستین محموله ۲۰۰ تنی مشتقات نفتی را سرآغاز فصل جدیدی در اقتصاد استان برشمرد و اظهار کرد: این برای نخستین‌بار است که صادرات مشتقات نفتی از طریق شبکه ریلی لرستان انجام می‌شود و در این راستا محموله شرکت پتروپالایش گهر در قالب ایزوتانک‌های ویژه بارگیری و برای صادرات دریایی به هند، راهی بندرعباس شد که نقطه عطفی در توسعه زیرساخت‌های لجستیکی استان است.

محمدرضا حبیبی با تأکید بر آمادگی راه‌آهن برای افزایش ظرفیت‌ها گفت: هم‌اکنون ظرفیت ارسال ماهانه ۲ هزار تن مشتقات نفتی از لرستان به بندر شهید رجایی وجود دارد و در صورت استقبال واحد‌های صنعتی، فرآورده‌های سایر پالایشگاه‌های استان مانند الیگودرز و حتی استان اصفهان نیز از طریق دورود بارگیری و صادر شود چرا که این مسیر جدید ضمن کاهش هزینه‌های حمل، ایمنی و سرعت را به ارمغان می‌آورد.

وی با اشاره به ویژگی‌های فنی راه‌آهن ۹۰ ساله استان افزود: خطوط ریلی لرستان با ۱۵۸ کیلومتر طول، ۳۱ تونل و پل‌های عظیم، ظرفیتی کم‌نظیر برای حمل بار‌های سنگین و حجیم بدون محدودیت وزنی دارد.