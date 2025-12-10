صحن و سرای حرم مطهر امام رضا (ع)، به بیش از ۳۰ هزار بوته و شاخه گل طبیعی اهدایی از شهر‌های مختلف کشور مزین شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، کارشناس مسئول تزئینات محیطی و گل‌ آرایی حرم مطهر رضوی گفت: در آستانه میلاد بانوی دو عالم حضرت فاطمه زهرا (س)، طرح گسترده گل‌ آرایی حرم مطهر رضوی با استفاده از بیش از ۳۰ هزار بوته و شاخه گل طبیعی و متنوع اجرا شد که تمامی گل‌ ها از سوی تولیدکنندگان گل و گیاه اهدا شده است.

حمیدرضا سلیمی با بیان اینکه این گل‌ ها شامل گونه‌ های داوودی، عروس، لیلیوم، آنتوریوم، گل‌ های بوته‌ ای همیشه‌ بهار، کلم زینتی و شمشاد طلایی است، افزود: گل‌ آرایی در قالب سه محور اصلی شامل گل‌ آرایی شاخه‌ ای، طراحی سبد‌های گل و ساخت المان‌ های حجمی گل‌ آرایی در نقاط مختلف حرم مطهر اجرا شده است.

سلیمی ادامه داد: مبادی ورودی حرم مطهر رضوی، آب‌ نما‌های صحن آزادی و مسجد جامع گوهرشاد، ورودی‌ های رواق مبارک حضرت زهرا (س)، ورودی تشریفات صحن کوثر و نیز جایگاه‌ های برگزاری آیین‌ ها و ویژه‌ برنامه‌ های جشن میلاد در تمامی اماکن متبرکه رضوی، از محور‌های اصلی اجرای این طرح گل آرایی است.

به گفته وی، فرآیند اجرای گل‌ آرایی با همکاری نزدیک ۲۰۰ خادم افتخاری بخش گل‌ آرایی و گروهی از گل‌ فروشان و تولیدکنندگان گل از مشهد و تهران صورت گرفته است.

کارشناس مسئول تزیینات محیطی و گل‌ آرایی افزود: بسیاری از این خادمان افتخاری سال‌ هاست به‌ صورت داوطلبانه در مناسبت‌ های بزرگ مذهبی در حرم مطهر حضور دارند و تلاش می‌ کنند جلوه‌ ای از عشق زائران به اهل‌ بیت (ع) را در قالب زیبایی بصری و فضاسازی محیطی به نمایش بگذارند.

وی اظهار داشت: گل‌ آرایی ویژه میلاد حضرت زهرا (س) در کنار نورپردازی‌ های مناسب و نصب کتیبه‌ های زیبا در صحن‌ های اماکن متبرکه، حال‌ و هوای دل‌ انگیزی را برای زائران و مجاوران در فضای حرم فراهم کرده است.