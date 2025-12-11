به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ استاندار خراسان شمالی ، در مراسم گرامیداشت روز دانشجو در دانشگاه کوثر با تأکید بر اهمیت نقش دانشجویان دختر در آینده کشور گفت: دغدغه‌های شما برای ما حائز اهمیت است و حضورم در این دانشگاه برای استیفای حقوق دانشجویان دختر و انجام وظیفه بوده است.

بهمن نوری با بیان اینکه فارغ از رشته تحصیلی، دانشجویان مایه افتخار هستند، افزود: دانشجویان شخصیت دووجهی دارند و یکی از این وجوه، نقش سازنده آنان در آینده کشور است. مدیران زن امروز، در آینده جای خود را به شما خواهند داد.

استاندار افزود: عصر آینده تنها متکی به مدرک نخواهد بود و دانشجویان باید علاوه بر دانش و مهارت‌آموزی، مهارت‌های مدیریتی و سواد رسانه‌ای را نیز بیاموزند.

نوری ادامه داد: ما تنها به مدرک اتکا نمی‌کنیم؛ تجربه، توسعه دانش و مفید بودن فرد برای ما اهمیت دارد. فردی که فقط مدرک داشته باشد، در جریان اجتماعی کشور به حاشیه می‌رود.

نوری با اشاره به نقش آفرینی زنان در عرصه‌های علمی کشور گفت: زنان جامعه ما پیرو محض نیستند؛ باید پیشرو، الگو و نماد باشند. دانشجو نیز باید فعال باشد نه منفعل، مطالبه‌گری کند و سخنان خود را شجاعانه مطرح کند.

وی تأکید کرد: دانشجویان دختر باید اوقات فراغت خود را به بطالت نگذرانند و نقش معماری جامعه فردا را بر عهده بگیرند.

وی همچنین نقش اساتید را در بالندگی و پویایی دانشگاه‌ها تعیین‌کننده دانست و افزود: به دلیل تأثیر زیادی که از برخی اساتید گرفته‌ام، به شما توصیه می‌کنم قدر اساتید خود را بدانید.

استاندار ضمن عذرخواهی از کاستی‌های موجود در دانشگاه کوثر، قول پیگیری مشکلات و رفع نواقص را داد.