آرش میرباقری، دوچرخه‌سوار پدیده ایران و دارنده‌ عنوان بهترین رکابزن آسیا در قهرمانی جوانان جهان، با استاندار البرز دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، این دیدار در پی کسب موفقیت میرباقری در مسابقات اخیر قهرمانی جهان و همچنین برنامه‌ریزی او برای حضور در رده سنی امید و کسب مدال در رویداد‌های بزرگ آتی از جمله قهرمانی آسیا و بازی‌های آسیایی ناگویا صورت گرفت.

در این دیدار، مجتبی عبداللهی استاندار البرز نیز با قدردانی از دستاورد‌های اخیر این قهرمان جوان، حمایت کامل خود را اعلام کرد و گفت: آرش میرباقری افتخار استان و کشور است. ما با تمام توان در کنار او می‌ایستیم تا مسیر پیشرفت و حضورش در میادین مهم بین‌المللی هموارتر شود و امیدواریم در سال‌های پیش‌رو شاهد درخشش‌های بزرگ‌تر او در آسیا و جهان باشیم.