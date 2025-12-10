به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان همزمان با تشدید نگرانی‌ها از گسترش آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما، امروز مانور ردیابی و پایش این آفت خطرناک با همکاری کارشناسان حفظ نباتات استان، جهاد کشاورزی، فرمانداری فهرج و تیم‌های تخصصی از شهرستان‌های شرقی کرمان در نخلستان‌های این شهرستان برگزار شد.

منگلی ، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی، در حاشیه این مانور با اشاره به اینکه این آفت به عنوان یکی از عوامل تهدید کننده امنیت غذایی شناخته شده است، گفت: سوسک سرخرطومی حنایی خرما در سال ۱۴۰۰ وارد استان کرمان شده و تاکنون در شهرستان‌های نرماشیر، اندوهجرد ، شهداد، کرمان، ارزویه و بم نیز مشاهده شده است. از هفته گذشته نیز گزارش‌هایی از آلودگی در شهرستان فهرج دریافت کردیم.

وی افزود: کارشناسان ما به طور مرتب درختان را پایش می‌کنند، علائم بصری را بررسی می‌کنند و با استفاده از تله‌های مخصوص، آفت را ردیابی می‌کنند. پس از شناسایی درختان آلوده و اطراف آن، نسبت به تیمار و سمپاشی آنها اقدام می‌شود.

خانم منگلی با هشدار به کشاورزان، خواستار خودداری از انتقال پاجوش‌های آلوده شد و گفت: تنها راه انتقال این آفت، جابجایی پاجوش‌های آلوده از مناطق آلوده به سایر مناطق است. بنابراین، کشاورزان باید پاجوش‌ها را از مناطق خود تهیه کنند.

یوسف رهگوئی، فرماندار فهرج نیز با اشاره به اینکه بیش از ۵۶۰۰ هکتار نخیلات مستمر ثمر در این شهرستان وجود دارد، گفت: با توجه به اینکه بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد اقتصاد مردم فهرج وابسته به کشاورزی و خرما است، هدف از برگزاری این رزمایش، ارتقای آمادگی دستگاه‌های اجرایی و کشاورزان در مقابل آفت سوسک سرخرطومی است.

فرماندار فهرج بر اهمیت آموزش کشاورزان در زمینه شناسایی و کنترل آفات، بررسی میدانی وضعیت آلودگی نخلستان‌ها و هماهنگی بین بخشی در اجرای طرح‌های ضربتی برای مبارزه با این آفت تاکید کرد.

علیرضا طیبی نیز در این مانور گفت: این رزمایش در راستای طرح مبارزه با آفت سوسک سرخرطومی حنایی خرما و با توجه به مشاهده این آفت در دو نقطه از باغات شهرستان برگزار شده است.