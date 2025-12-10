مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز از طرح جدید تامین نقدینگی با بنیاد برکت و همچنین تأمین بیش از دو میلیارد دلار ارز و ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی برای واحد‌های صنعتی استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز محمد انصاری مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان البرز در نشستی به بررسی چالش‌های واحد‌های صنعتی پرداختند و تفاهیم نامه‌ای منعقد شد و گفت: بر اساس تفاهم انجمن‌ها می‌توانند هر مبلغ را به‌عنوان سپرده نزد بنیاد قرار دهند و شش برابر آن را بدون وقفه زمانی تسهیلات دریافت کنند.

وی با اشاره به اینکه نرخ سود این تسهیلات بین ۵ تا ۱۳ درصد است؛ در حالی که نرخ بانکی به ۲۳ درصد رسیده است، افزود: این تفاهم‌نامه تا یک سال معتبر است و می‌تواند راهگشای بسیاری از واحد‌های تولیدی باشد.

مدیرکل صمت البرز با اشاره به عملکرد ارزی استان گفت: در یک سال گذشته بیش از دو میلیارد دلار برای واحد‌های صنعتی تأمین شده که معادل ۵۲ درصد نیاز ثبت‌شده است. وی افزود: البرز رتبه پنجم صنعتی کشور، رتبه سوم نیاز ارزی و رتبه دوم تامین و ثبت سفارش ارزی را دارد.

انصاری گفت: ۴۸ درصد باقیمانده به‌دلیل محدودیت منابع و مشکلات تخصیص، همچنان در صف تأمین هستند. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت البرز تأمین ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی در استان را از دیگر دستاورد‌های یک‌سال اخیر عنوان کرد و ادامه داد: این اقدامات نتیجه گفت‌و‌گو‌های مستمر و پیگیری‌های مداوم بوده است.

انصاری با اشاره به ظرفیت‌های ماشین‌سازی البرز خاطرنشان کرد: تنها غرفه مستقل ایرانی در نمایشگاه عمان مربوط به شرکت کوشش‌کاران البرز بود که با استقبال گسترده بازدیدکنندگان روبه‌رو شد. وی با تاکید بر ظرفیت‌های ستاد تسهیل استان گفت: مشکلات باید از طریق انجمن‌ها و به‌صورت کارشناسی مطرح شود، موارد اضطراری با تقسیط بلندمدت و پیش‌پرداخت پایین قابل حل است.

مدیرکل صمت با اشاره به الزام استان برای تولید حداقل ۲ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر گفت: نزدیک به ۳۰۰ مگاوات تا پایان سال به شبکه تحویل می‌شود. انصاری یکی از واقعیت‌های تلخ صنعت را فعالیت حدود ۴ هزار واحد غیرمجاز در کشور دانست و افزود: در برخی شهر‌ها ۲۰۰ تریلی‌ساز غیرمجاز فعالند که هم خطرناک‌اند و هم رقابت ناسالم ایجاد می‌کنند. وی تأکید کرد: ناامید نیستیم و امیدواریم با درنظر گرفتن ملاحظات بین‌المللی، از این مقطع سخت عبور کنیم.