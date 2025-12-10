به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، برنامه «کارینو» دانش آموزی در راستای ساحت تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری و با هدف تربیت هنری و کشف و پرورش استعداد‌های دانش‌آموزان در فضایی کاملا خلاقانه با همکاری آموزش و پرورش لرستان و صدا و سیمای استان برگزار می شود .



در این برنامه دانش آموزان در رشته‌های مختلف وارد رقابت بایکدیگر می‌شوند و در نهایت با قضاوت ۴ داور ضمن شناخت استعداد‌های برتر از برگزیدگان تجلیل به عمل خواهد آمد.

در اجرای این برنامه که برای اولین بار به قاب تلویزیون صدا و سیمای استان لرستان می‌آید ۳هزار اثر ارزیابی شده که ۸۰ اثر به مرحله نهایی رسیدند.



با آغاز فصل زمستان، دومین جشنواره دانش‌آموزی کارینو از صدا و سیمای لرستان پخش می‌شود.



جشنواره کارینو سال آینده به صورت ملی و به میزبانی لرستان برگزار خواهد شد.



علاقمندان می توانند برای ثبت نام به کانونهای فرهنگی تربیتی منطقه یا ناحیه خود مراجعه کنند و یا از طریق سایت karino_kanoon@ در شبکه شاد ثبت نام کنند .



