پخش زنده
امروز: -
فصل اول دومین جشنواره دانشآموزی کارینو زمستان امسال از شبکه لرستان پخش میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، برنامه «کارینو» دانش آموزی در راستای ساحت تعلیم و تربیت زیباشناختی و هنری و با هدف تربیت هنری و کشف و پرورش استعدادهای دانشآموزان در فضایی کاملا خلاقانه با همکاری آموزش و پرورش لرستان و صدا و سیمای استان برگزار می شود .
در این برنامه دانش آموزان در رشتههای مختلف وارد رقابت بایکدیگر میشوند و در نهایت با قضاوت ۴ داور ضمن شناخت استعدادهای برتر از برگزیدگان تجلیل به عمل خواهد آمد.
با آغاز فصل زمستان، دومین جشنواره دانشآموزی کارینو از صدا و سیمای لرستان پخش میشود.
جشنواره کارینو سال آینده به صورت ملی و به میزبانی لرستان برگزار خواهد شد.
علاقمندان می توانند برای ثبت نام به کانونهای فرهنگی تربیتی منطقه یا ناحیه خود مراجعه کنند و یا از طریق سایت karino_kanoon@ در شبکه شاد ثبت نام کنند .