دوره تربیت، توانمندسازی و آگاه‌سازی شبکه مدیران نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری در سالن فتح‌المبین برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجت‌الاسلام سیدخلیل یوسف‌نژاد نماینده ولی فقیه سپاه مرکز مازندران، هدف از برگزاری این دوره را ارتقای بهره‌وری و آگاه‌سازی نیروهای بسیج مرتبط با حوزه عقیدتی- سیاسی عنوان کرد.

این کارگاه آموزشی در سالن فتح‌المبین سپاه مرکز مازندران با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، فرماندهان سپاه ناحیه، نمایندگی ولی فقیه و نیروی دریایی سپاه کشور برگزار شد.

مباحث این دوره شامل مسائل خانواده، فعالیت‌های حوزه نمایندگی، آگاه‌سازی بسیج در موضوعات اعتقادی و همچنین مسائل روز سیاست داخلی و خارجی بود.

این برنامه در راستای به‌روزرسانی آگاهی‌های تعاملی بسیج و ارتقای علمی شبکه مدیران نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری طراحی و اجرا شده است.