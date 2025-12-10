پخش زنده
امروز: -
دوره تربیت، توانمندسازی و آگاهسازی شبکه مدیران نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری در سالن فتحالمبین برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، حجتالاسلام سیدخلیل یوسفنژاد نماینده ولی فقیه سپاه مرکز مازندران، هدف از برگزاری این دوره را ارتقای بهرهوری و آگاهسازی نیروهای بسیج مرتبط با حوزه عقیدتی- سیاسی عنوان کرد.
این کارگاه آموزشی در سالن فتحالمبین سپاه مرکز مازندران با حضور اساتید حوزه و دانشگاه، فرماندهان سپاه ناحیه، نمایندگی ولی فقیه و نیروی دریایی سپاه کشور برگزار شد.
مباحث این دوره شامل مسائل خانواده، فعالیتهای حوزه نمایندگی، آگاهسازی بسیج در موضوعات اعتقادی و همچنین مسائل روز سیاست داخلی و خارجی بود.
این برنامه در راستای بهروزرسانی آگاهیهای تعاملی بسیج و ارتقای علمی شبکه مدیران نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه ساری طراحی و اجرا شده است.