آیین پیادهروی کارکنان آموزش و پرورش به میمنت میلاد حضرت زهرا (س) و روز زن
به مناسبت ولادت حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و گرامیداشت روز مادر، آیین پیادهروی کارکنان آموزش و پرورش برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، مشاور امور بانوان مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد در این آیین با تبریک فرارسیدن ولادت حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و روز مادر، گفت: «این آیین پیادهروی با حضور جمعی از کارکنان آموزش و پرورش استان به مناسبت ولادت حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) و بهمنظور تجلیل از مقام والای مادر و زن مسلمان برگزار شد.»
صدیقه نیک اقبالی، افزود: «بانوان فرهنگی بهعنوان الگویی ارزشمند برای تمامی اعضای جامعه، در پیشبرد اهداف آموزشی و تربیتی نقش مهمی ایفا میکنند. حضرت زهرا (سلاماللهعلیها) نماد صداقت، عفاف و فداکاری است که بانوان مسلمان باید در همه عرصهها از ایشان الگو بگیرند.»
وی بیان کرد:این اقدام نمادین، بخشی از برنامههای ویژه آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در راستای ارتقاء فرهنگی و گرامیداشت روز مادر و مقام زن است که هر ساله بهمنظور پاسداشت خدمات مادران و بانوان فرهنگی در این استان برگزار میشود.
