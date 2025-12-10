به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛استاندار خراسان شمالی، در بازدید از نمایشگاه بانوان کارآفرین استان که با حضور ۳۰۰ غرفه در حوزه مشاغل خانگی و شرکت‌های خرد برگزار شده است، بر لزوم حمایت جدی‌تر از خلاقیت‌ها و ایده‌های نوآورانه زنان استان تأکید کرد.

بهمن نوری با اشاره به اینکه هسته‌های اولیه تولید، ایده‌پردازی و خلاقیت از چنین رویداد‌هایی شکل می‌گیرد، گفت: بسیاری از غرفه‌های این نمایشگاه خیره‌کننده‌اند؛ چرا که استعداد‌ها و ظرفیت‌های ارزشمندی در میان بانوان کارآفرین استان وجود دارد که باید از طریق تسهیلات خرد خانگی مورد حمایت قرار گیرند تا بتوانند کسب و کار خود را گسترش دهند.

وی افزود: بنا داریم با همکاری بانک‌ها، حمایت‌های جدی‌تری در قالب تسهیلات و منابع مالی ارائه کنیم.

نوری خاطرنشان کرد؛ بسیاری از این بانوان تاکنون از تسهیلات خرد بهره برده‌اند، اما این میزان کافی نیست و باید از نظر کمی افزایش یابد تا این افراد بتوانند به خوداتکایی برسند.

نوری با اشاره به شرایط اقتصادی برخی از بانوان کارآفرین تصریح کرد: تعدادی از این فعالان اقتصادی با سختی گذران زندگی می‌کنند و وظیفه ماست که برای رفع دغدغه‌های آنان برنامه‌ریزی دقیق‌تری داشته باشیم.

نمایشگاه بانوان کارآفرین از ۱۹ تا ۲۲ آذرماه در مجتمع طلای سفید بجنورد برای بازدید علاقه‌مندان دایر می‌باشد.