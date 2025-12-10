سرانه تختهای بیمارستانی البرز در سطح قابلقبولی است
هم اکنون ۲۱ بیمارستان فعال شامل ۱۲ مرکز دولتی، ۸ مرکز خصوصی و یک بیمارستان تأمین اجتماعی در استان البرز مشغول ارائه خدمت هستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: شاخصهای درمانی استان البرز در وضعیت مطلوب و قابل اتکا قرار دارد و ظرفیت مراکز درمانی پاسخگوی نیاز جمعیت استان است.
شهرام صیادی با اشاره به آخرین آمار رسمی مراکز درمانی گفت: در حال حاضر ۲۱ بیمارستان فعال شامل ۱۲ مرکز دولتی، ۸ مرکز خصوصی و یک بیمارستان تأمین اجتماعی در استان مشغول ارائه خدمت هستند. مجموع تختهای فعال بستری البرز نیز ۳۳۲۴ تخت است که برای جمعیت حدود سه میلیون نفری استان رقم قابل توجهی محسوب میشود.
او افزود: شاخص ۱.۱ تخت به ازای هر هزار نفر جمعیت نشان میدهد که وضعیت سرانه تختهای بستری در البرز نهتنها پایین نیست بلکه در مقایسه با بسیاری از استانهای همتراز، کاملاً قابل دفاع است. به بیان ساده، در استان البرز عملاً به ازای هر دو هزار نفر یک تخت فعال بستری وجود دارد که این نسبت، پاسخگوی نیازهای درمانی عمومی و تخصصی مردم بوده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز تأکید کرد: در سالهای اخیر هیچ موردی از کمبود تخت که منجر به توقف خدمات یا اخلال در روند پذیرش بیماران شود گزارش نشده و مراکز درمانی استان با ظرفیت کامل و مدیریت مناسب در حال ارائه خدمت هستند.
صیادی با اشاره به پروژههای توسعهای حوزه درمان گفت: چند بیمارستان مهم نیز در حال احداث است که با بهرهبرداری از آنها، تعداد قابل توجهی تخت به ظرفیت فعلی استان اضافه خواهد شد.
به گفته او، بیمارستانهای در حال ساخت شامل موارد زیر است: بیمارستان سیدالشهدا – ۲۵۶ تخت، بیمارستان کمالشهر – ۱۳۵ تخت، بیمارستان خورشید – ۱۵۰ تخت، بیمارستان نور پارس – ۶۴ تخت و بیمارستان دکتر حشمت طالقانی – ۳۲ تخت، است.
صیادی ادامه داد: با تکمیل این طرح ها در مجموع ۶۳۷ تخت جدید به ظرفیت درمانی البرز افزوده میشود؛ موضوعی که این استان را از نظر سرانه توزیع تخت و کیفیت ارائه خدمات درمانی در وضعیت بسیار مطلوبتری قرار خواهد داد.
او تأکید کرد: حفظ آمادگی مراکز درمانی، ارتقای کیفیت خدمات و تقویت زیرساختهای درمانی از اولویتهای اصلی دانشگاه علوم پزشکی البرز است و مردم با اطمینان خاطر میتوانند برای دریافت انواع خدمات درمانی به مراکز استان مراجعه کنند.
صیادی همچنین با اشاره به نقش بخش خصوصی در توسعه خدمات درمانی گفت: در استان البرز زمینه حضور سرمایهگذاران در حوزه سلامت کاملاً فراهم است و دولت نیز از فعالیت بخش خصوصی در این حوزه حمایت میکند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت: از سرمایهگذارانی که آمادگی ورود به حوزه ایجاد مراکز درمانی را دارند دعوت میکنیم تا از تسهیلات ویژهای که برای توسعه زیرساختهای درمانی پیشبینی شده بهرهمند شوند چراکه دولت بهصورت جدی از سرمایهگذاران حوزه خدمات درمانی حمایت میکند و این فرصت، میتواند مسیر توسعه استان را سرعت بیشتری ببخشد.