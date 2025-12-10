به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی ،رضا جان‌فشان نوبری گفت:عصر امروز بر اثر نشت گاز شهری در یک واحد مسکونی واقع در طبقه دوم ساختمانی دوطبقه در محله فیضیه غربی انفجاری رخ داد که منجر به مصدومیت یک مرد ۴۰ ساله شد.

وی ادامه داد: این حادثه به‌دنبال نشت گاز در طبقه دوم ساختمان رخ داده و موجب آتش‌سوزی، تخریب بخشی از واحد مسکونی و شکسته شدن پنجره‌ها شده است.

وی افزود: فرد مصدوم پس از دریافت خدمات اولیه برای ادامه درمان توسط عوامل اورژانس به مرکز درمانی منتقل شد.

مدیر عامل سازمان آتش‌نشانی تبریز با اشاره به اینکه این حادثه خسارتی به منازل مجاور وارد نکرده است گفت: تیم‌های آتش‌نشانی با حضور به موقع در محل، نسبت به مهار کامل حریق و ایمن‌سازی ساختمان اقدام کرده و عملیات پایان یافت.