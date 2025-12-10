مدیرکل آموزش و پرورش استان کهگیلویه و بویراحمد از اعزام ۷ دانش‌آموز دختر به سرزمین وحی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، مدیرکل آموزش و پرورش استان از اعزام ۷ دانش‌آموز دختر شهرستان بویراحمد به سرزمین وحی در چارچوب برنامه‌های فرهنگی ـ تربیتی و در راستای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش خبر داد.

افزود: این سفر معنوی ۱۰ روزه از روز ۲۰ تا ۳۰ آذرماه شامل پنج روز اقامت در مکه مکرمه و پنج روز در مدینه منوره خواهد بود.

رضایی با اشاره به اهداف این برنامه افزود: این سفر در راستای ساحت اعتقادی، عبادی و اخلاقی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با هدف تقویت باور‌های دینی، اعتقادی و آشنایی عمیق‌تر دانش‌آموزان با ارزش‌ها و تعالیم اسلامی طراحی شده و بخشی از برنامه‌های مستمر سازمان دانش‌آموزی در حوزه تربیت اعتقادی، فرهنگی و اخلاقی است.

رضایی خاطرنشان کرد: اعزام این گروه از ایستگاه پروازی اصفهان انجام خواهد شد و طبق برنامه‌ریزی‌ها، دانش‌آموزان علاوه بر زیارت اماکن مقدس، در مجموعه‌ای از برنامه‌های فرهنگی، تربیتی و آموزشی ویژه شرکت خواهند کرد.

سید نظام مرادی رئیس سازمان دانش آموزی استان کهگیلویه وبویراحمد نیز با بیان اینکه تعداد ۱۲ نفر دانش آموز پسر نیز سهمیه استان بود که در تاریخ پنجم آذرماه اعزام شدند و ۱۵ آذرماه از این سفر معنوی برگشتند تصریح کرد: این اقدام در راستای توسعه و تعمیق تربیت دینی نسل آینده و تقویت هویت فرهنگی و معنوی دانش‌آموزان اجرا می‌شود.