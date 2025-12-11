به مناسبت فرارسیدن روز مادر و میلاد حضرت فاطمه زهرا (س)، جمعی از بانوان با حجت‌الاسلام والمسلمین نوری، نماینده ولی‌فقیه، دیدار کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ در این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین نوری، به نگاه ویژه خداوند به تولد حضرت فاطمه (س) اشاره کرد و ایشان را الگوی کامل زن مسلمان دانست.

وی افزود: حضرت زهرا (س) حجت خدا بر ائمه (ع) است و این نشان‌دهنده جایگاه بی‌بدیل زن در نظام آفرینش است.

نماینده ولی‌فقیه با تاکید بر نقش کلیدی زن و مادر در جامعه افزود: مدیریت زندگی با زن است و زن و مرد هر دو در حرکت جامعه سهم برابر دارند.

وی همچنین جاهلیت قدیم و مدرن را عامل تضعیف جایگاه زن دانست و گفت: اسلام کرامت زن را احیا کرد و زندگی حضرت زهرا (س) بهترین الگو برای زنان امروز است.