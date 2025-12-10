امروز: -
اجتماع بزرگ بانوان مدافع حریم عفاف، حجاب و خانواده در شیراز

اجتماع بزرگ بانوان مدافع حریم عفاف، حجاب و خانواده به‌مناسبت ولادت باسعادت حضرت فاطمة الزهرا سلام الله علیها امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴ در حرم شاهچراغ (ع) برگزار شد
عکاس :علی محمدی راد
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ - ۲۳:۱۴
برچسب ها: اجتماع فاطمی ، حجاب ، شیراز
