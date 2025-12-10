به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،سردار علی محمدی فرمانده انتظامی آذربایجان‌شرقی با تاکید بر رسالت مهم پلیس در راستای مبارزه با قاچاق کالا و ارز برخورد با سودجویان و مقابله با قاچاقچیان به صورت مستمر را جزو اولویت‌ها و دستور کار پلیس آذربایجان‌شرقی و شهرستان شبستر عنوان کرد.

وی ادامه داد: در راستای اجرای طرح مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ماموران آگاهی و اطلاعات شهرستان شبستر با هماهنگی مقام محترم قضایی در بازرسی از انبار یکی از روستا‌های اطراف شهرستان گندم قاچاق خارج از شبکه توزیع را کشف کردند، ارزش این محموله چهار میلیارد تومان بوده و این محموله فاقد هرگونه مدارک مثبته بود.

فرمانده پلیس آذربایجان‌شرقی از مردم استان و شهرستان شبستر درخواست کرد در صورت مشاهده موارد مشکوک را به پلیس ۱۱۰ گزارش داده و پیشنهادات، انتقادات و تقدیرات خود را به شماره تلفن ۱۹۷ اطلاع دهند.