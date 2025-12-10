فرمانده انتظامی استان از دستگیری سر شبکه اصلی باند سودجویی و رانت ۵۰۰ میلیارد تومانی از شرکت‌های معدنی و دولتی تهران خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان فرمانده انتظامی استان از شناسایی و دستگیری سر شبکه اصلی باند سودجویی و رانت ۵۰۰ میلیارد تومانی از شرکت‌های معدنی و دولتی تهران در عملیات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان خبر داد.

سردار موقوفه ئی در تشریح این خبر گفت: ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان با اقدامات اطلاعاتی فنی و پیچیده یکی از سرشبکه‌های اصلی فساد و رانت در کشور که تحت پوشش شرکت‌های مختلف فعالیت داشت و با ترفند‌های مختلف اقدام به کلاهبرداری از شرکت‌های دولتی و خصوصی می‌کرد را شناسایی کردند.

وی افزود: سرشبکه اصلی این باند که هم اکنون نیز حدود پانصد میلیارد تومان به یکی از شرکت‌های معدنی استان کرمان بدهکاری دارد و تا کنون متواری بود پس از چند ماه کار اطلاعاتی و همکاری سربازان گمنام امام زمان (عج) استان توسط اداره اطلاعات پلیس امنیت اقتصادی استان کرمان با اخذ نیابت قضایی و اعزام تیمی از کارآگاهان کار آزموده به استان تهران دستگیر شد.

فرمانده انتظامی استان از انجام تحقیقات تکمیلی در رابطه با ابعاد دقیق پرونده این متهم و دستگیری سایر افراد مرتبط با وی خبر داد.