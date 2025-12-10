به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، در آیین گشایش این جشنواره، امام جمعه، فرماندار ویژه شهرستان آمل و شیخ عصام العماد از کارشناسان حوزه کلام و معارف دینی یمن و همچنین رئیس علمای کشور عراق در محل مصلی نمازجمعه قدس آمل حضور داشتند.

دبیر سومین جشنواره حیات فاطمی آمل گفت: دراین جشنواره حدود ۴۰ موکب مردمی پذیرایی از بازدیدکنندگان و همچنین عرضه محصولات عفاف وحجاب، فرهنگی و ورزشی، گردشگری، صنایع دستی، بازی‌های بومی محلی، غذای محلی و برنامه‌های مشاوره‌ای برپا شد.

ثریا کمالی افزود: همچنین درکنار برپایی غرفه‌ها، نمایشگاه بیت الزهرا که شامل بازطراحی نمادین از خانه حضرت فاطمه زهرا (س) وامام علی (ع) است.

دبیر سومین جشنواره فاطمی آمل اضافه کرد: در برنامه‌های داخل مصلی برنامه‌های متنوع فرهنگی و هنری با حضور سخنرانان ملی و بین‌المللی و گروه‌های هنری، جنگ شادی و طنز، تواشیح و قاریان ملی و بین المللی اجرا می‌شود.

وی با بیان اینکه حضور گسترده مردم در این جشنواره نشان‌دهنده اشتیاق و محبت جامعه به سیره اهل بیت (ع) و به ویژه بی‌بی فاطمه زهرا (س) است، گفت: این جشنواره با هدف تبیین و اشاعه فرهنگ و سیره حضرت فاطمه زهرا (س) و ایجاد همبستگی و تقویت روابط اجتماعی میان مردم برگزار می‌شود.

کمالی، مدت زمان برگزاری این جشواره را به مدت ۵ شب از ساعت ۱۷ تا ۲۲ درمصلی بزرگ شهر آمل برگزار می‌شود، تصریح کرد: این جشنواره، فرصتی مناسب برای ایجاد یک فضای معنوی و فرهنگی در جامعه و تقویت پیوند‌های اجتماعی میان مردم و نسل‌های جوان فراهم خواهدکرد.