استاندار خراسان شمالی گفت: برگزارکنندگان انتخابات باید بر اساس قانون و به دور از سلایق شخصی، جناحی و سیاسی عمل کنند.

برگزاری انتخابات باید قانونی، عادلانه و همراه با آموزش برگزار کنندگان باشد

برگزاری انتخابات باید قانونی، عادلانه و همراه با آموزش برگزار کنندگان باشد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ بهمن نوری استاندار خراسان شمالی در نشست ستاد انتخابات استان و هفتمین دوره انتخابات شورا‌ها گفت: انتخابات باید به صورت عادلانه و شفاف برگزار شود.

وی همچنین بر اهمیت آموزش برای برگزاری بهتر انتخابات و تلاش شبانه‌روزی برای ارتقای مشارکت عمومی تأکید کرد.

نماینده عالی دولت در استان افزود که مردم مصمم در دفاع از کشور و ارزش‌ها هستند و پایبندی آنها به آرمان‌های ملی مشهود است. استاندارگفت در جنگ دوازده روزه دشمنان در تحلیل‌های خود اشتباه کردند، اما مردم پای کار بودند.

نوری با بیان اینکه این انتخابات نخستین تجربه پس از جنگ دوازده روزه است، بر لزوم آماده‌سازی فضای سیاسی و اجتماعی برای ایجاد شور و نشاط انتخاباتی تأکید کرد.

همچنین در ادامه این جلسه، طاهر رستمی معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار، با ارائه گزارشی از اقدامات ستاد انتخابات، بر ضرورت برنامه‌ریزی دقیق برای برگزاری انتخاباتی سالم، امن و پرشور تأکید کرد.

وی هماهنگی بین‌بخشی، آموزش عوامل اجرایی، تقویت نظارت‌ها و پیشگیری از تخلفات انتخاباتی را از محور‌های اصلی فعالیت‌ها برشمرد.

رستمی با اشاره به نقش مدیران محلی در اجرای صحیح انتخابات، ایجاد اعتماد عمومی، تقویت فضای مشارکت و فراهم‌سازی زیرساخت‌های لازم را از اولویت‌های ستاد انتخابات عنوان کرد.