امروز: -
نسخه اصلی
عکس » خبری
دریافت تصاویر

برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان

امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴ سی‌اُمین دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان با حضور ۴۶ گروه نمایشی و دو گروه از برزیل و ارمنستان برگزار شد.
عکاس :ماجده شیردل
تاریخ : ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ - ۰۰:۰۰
خبرهای مرتبط

افتتاح سی‌امین جشنواره بین‌المللی تئاتر کودک و نوجوان در همدان

فینال لیگ سنگنوردی کشور

برچسب ها: کودک و نوجوان ، تاتر ، همدان
نظر شما
تعداد کارکتر های مجاز ( 700 )
* کد کپچا:
captcha
 