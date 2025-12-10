برگزاری جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان

امروز ۱۹ آذر ۱۴۰۴ سی‌اُمین دوره از جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان با حضور ۴۶ گروه نمایشی و دو گروه از برزیل و ارمنستان برگزار شد.

عکاس : ماجده شیردل