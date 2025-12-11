به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، جشن بزرگ ریحانه النبی، گرامیداشت ولادت حضرت زهرا (س) در مجموعه فرهنگی تفریحی آوای خلیج فارس برگزار می‌شود.

این مراسم امشب از ساعت ۱۸ و سی دقیقه با مولودی خوانی حسین سیب سرخی و روح الله بهمنی برگزار می‌شود.

محمد اصفهانی نیز در این مراسم آثار خود را اجرا خواهد کرد.

مراسم قرعه کشی ۵ سفر زیارتی خانوادگی به مشهد مقدس و اهدای ۲۰ جایزه ۵۰ میلیون ریالی به قید قرعه به اسامی مزین به القاب حضرت زهرا (س) از دیگر بخش‌های ویژه برنامه گرامیداشت میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) در کیش است.