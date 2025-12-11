الگوی زن مسلمان ایرانی بر پایه های آموزه های دینی و فرهنگی شکل گرفته، بر این اساس نقش آفرینی همزمان زن در محیط خانواده و جامعه مکمل همدیگر است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، مدیر مرکز درمان ناباروری میلاد مشهد گفت: حضرت زهرا (س) و حضرت زینب (س) الگوی زن ایرانی هستند و سیره و رفتار عملی آن بزرگواران در برخورد با همسر و فرزندانشان نمونه های عینی و عملی برای زندگی ما است.

دکتر نیره خادم که در گفتگوی ویژه خبری صدا و سیمای خراسان رضوی با موضوع نقش آفرینی بانوان در خانواده و جامعه سخن می گفت، افزود: در اسلام زن ریحانه است و به مردان سفارش های زیادی شده است که در رفتار با همسرانشان با احترام و لطافت رفتار کنند، این در حالی است که در غرب به زن به عنوان یک ابزار نگریسته می شود.

پزشک موفق و فعال مشهدی، پدر و مادر را در خانواده الگویی برای فرزندان خواند و اظهار داشت: فرزندان بیشتر از آنکه از گفتار والدین تاثیر بپذیرند، از عمل و رفتار آنان تاثیر می پذیرند.

مادر ستون خانواده است

فوق متخصص زنان، زایمان و نازایی اظهار داشت: مادر ستون استوار یک خانواده است، که باعث انسجام بخشی به خانواده می شود و انسجام خانواده پیشرفت جامعه را در پی دارد.

دکتر خادم با اشاره به زندگی شخصی خود تصریح کرد: <<مادر بودن اولویت اول من بود و نقش مادر را از ابتدا دوست داشتم>>.

وی ازدواج کردن و داشتن همسر را باعث کمک به موفقیت خواند و به دختران جوان توصیه کرد: در سن جوانی و قبل از بالا رفتن ست ازدواج کنند چون با ازدواج انسان به آرامش می رسد و زندگی اش نظم بهتری می گیرد.

دکتر خادم ابراز داشت: نسل امروز اطلاعات بیشتری نسبت به نسل های قبلی دارد و توانمندتر است اما شاید نسل امروز باور ندارد که علاوه بر نقش همسری، می توان همزمان چندین نقش مثل نقش مادری را ایفا کرد.

این استاد دانشگاه، عشق به فرزند و خانواده را باعث کمک به حل مشکلات زندگی برشمرد و بر کیفیت حضور مادران شاغل در خانه و داشتن برنامه ریزی مدون تاکید کرد.

دکتر خادم خاطرنشان کرد: اگر هدف انسان در طول زندگی متوجه خداوند باشد، همه چیز درست می شود، کمک خداوند توان مضاعفی به انسان می دهد و آرامش روحی و روانی برای انسان به ارمغان می آورد.

زن ایرانی همسر، مادر و نقش آفرین در عرصه های سیاسی و اجتماعی است

خانم فیروزیان، دانشجوی دکترای فقه و مادر چهار فرزند نیز در ارتباط تصویری با این برنامه گفت: یک زن می تواند هم در خانواده و هم در اجتماع نقش آفرینی کند، این دو نقش تضادی با هم ندارند و مکمل هم هستند، هدف مادر موفق تربیت و پرورش نسل آینده است و از حضور در جامعه هم خدمت به جامعه را دنبال می کند.

فیروزیان افزود: برای رسیدن به پیشرفت در اولین گام باید هویت و انگیزه زن مسلمان ایرانی تقویت شود، الگوهای برجسته ای به زنان معرفی شود و فرصت های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی در اختیار آنها قرار گیرد.

وی مهم ترین تفاوت الگوی زن ایرانی و زن غربی را در نحوه نگاه به زن دانست و اظهار داشت: الگوی زن مسلمان ایرانی بر پایه های آموزه های دینی و فرهنگی شکل گرفته است، زن ایرانی می تواند فعالیت های مختلف سیاسی و اچتماعی را علاوه بر همسری و مادری انجام دهد اما در الگوی زن غربی، زن تنها نماد زیبایی و مصرف گرایانه دارد.