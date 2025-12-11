پخش زنده
نوزدهمین جشنواره بینالمللی «سینما حقیقت» با تجلیل از شهدای جنگ ۱۲ روزه و فیلمساز فلسطینی در پردیس سینمایی ملت آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما افتتاحیه نوزدهمین دوره جشنواره سینماحقیقت با خاطرات فیلمساز فلسطینی از روزهای جنگ در غزه، تبریکهایی به مناسبت روز زن و اکران مستندی زنانه همراه بود.
رشید مشهراوی فیلمساز فلسطینی سپس روی صحنه آمد و عنوان کرد: امشب احساس میکنم که در خانه خودم هستم. در ابتدا افتتاح جشنواره «سینما حقیقت» را تبریک میگویم. من از دوستداران سینمای مستند هستم. من صندوق مشهراوی را در غزه برای کمک به هنرمندان و فیلمسازان راهاندازی کردم. اهمیت فیلمهای مستند در غزه برای ما این است که اعداد را به افراد تبدیل کردیم. صدها و هزاران فرد در جنگ کشته شدند که رسانهها آنها را با اعداد و ارقام روایت میکردند.
وی تصریح کرد: فیلم مستند به ما کمک کرد که فلسطین فراموش نشود و تاریخمان را برای آیندگان روایت کنیم.
سپس ماریا ماوتی کارگردان مستند «نامش زن» همراه با سوژههای مستندش روی صحنه آمدند و تجلیل شدند. در پایان این مراسم مستند «نامش زن» به عنوان فیلم افتتاحیه اکران شد.