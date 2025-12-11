آیین اختتامیه سومین جشنواره رسانه‌ای «سما» (سازندگی، محرومیت‌زدایی، امیدآفرینی) و مراسم رونمایی از مستند «ساختمان شیشه‌ای» به‌روایت حسین پالیزدار، با حضور رئیس رسانه ملی در مرکز بسیج سازمان صدا و سیما برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پیمان جبلی، رئیس سازمان صداوسیما با تبریک میلاد حضرت زهرا (س) و روز مادر، از تندیس «هوشمند» جشنواره شامل صدا و تصویر، به‌عنوان ابتکاری تازه در این رویداد یاد کرد و گفت: سما مخفف «سازندگی، محرومیت‌زدایی و امیدآفرینی» است، مفاهیمی‌که در مأموریت‌های اصلی رسانه ملی جایگاه ثابت دارند.

وی با اشاره به تجربه نهاد‌های جهادی از ابتدای انقلاب افزود: انقلاب اسلامی از همان آغاز، گستره‌ای از تعهدات را پیش روی مسئولان گذاشت و نهادهایی، چون جهاد سازندگی و بسیج با تکیه‌بر ظرفیت مردمی‌شکل گرفتند. مردم در مقاطع حساس ازجمله دوران دفاع مقدس، نقش تعیین‌کننده داشتند.

جبلی ادامه داد: در دوره جنگ تحمیلی تا پیش از آزادسازی خرمشهر، پیروزی‌ها محدود بود، اما ورود بسیج، ورق جنگ را برگرداند. اتکا به نیروی مردمی در میدان‌های سخت همواره راه‌حل بوده است، چراکه انقلاب را مردم رقم زدند و با مردم پیش رفت.

وی با بیان اینکه رسانه ملی بزرگ‌ترین دستگاه فرهنگی کشور است، ادامه داد: مأموریت‌های رسانه شامل موارد متنوعی است که ارتقای فرهنگ عمومی و مدیریت افکار عمومی در بحران از جمله آنهاست. در مواجهه با حجم دشمنی‌ها، بیش از گذشته اهمیت دارد که توان مردمی همچون بسیج در کنار رسانه ملی باشد.

رئیس رسانه ملی ضمن قدردانی از مرکز بسیج سازمان برای برگزاری جشنواره سما افزود: یکی از اهداف سند تحول رسانه ملی هم‌افزایی با ظرفیت‌های مردمی و فعالان فرهنگی است و این جشنواره به‌درستی به این سمت حرکت کرده است.

جبلی همچنین با اشاره به شیوه‌های نوین تولید محتوا در فضای مجازی گفت: صداوسیما رسانه‌ای سنتی مبتنی بر پخش سیگنالی است، درحالی‌که نسل جدید در حوزه تولید دیجیتال پیشرو هستند و این فرصتی بسیار ارزشمند برای رسانه ملی است که ظرفیت‌های خود را با توان این نسل مضاعف کند.

در ادامه با حضور رئیس رسانه ملی، رئیس مرکز بسیج سازمان صداوسیما و جمعی دیگر از مدیران از پوستر مستند «ساختمان شیشه‌ای» رونمایی و از برگزیدگان جشنواره رسانه‌ای سما در دو بخش حرفه‌ای و مردمی قدردانی شد.

مستند «از قلب ایران»، اثر وحید فرجی، مستند «اوس غلام» اثر محسن طلائی، مستند «من۲» اثر سحر رحیمی از کردستان، اثر هوش مصنوعی «آن سه مرد» اثر احسان بیرانوند از خرم‌آباد و اثر تلویزیونی «ماجرا‌های نوید» اثر محمدرضا فرزادمهر در بخش حرفه‌ای تقدیر شدند.

در بخش مردمی نیز اثر هوش مصنوعی «زنده‌باد ایران» اثر سیدمهدی کرباسی، در بخش شعر «رباعیان جنگ دوازده روزه» اثر سید فاضل شاه‌چراغ، در بخش دلنوشته «جنگ آمد» اثر محمد سردستی فرد و در بخش فیلم کوتاه «دنده معکوس» اثر محمد برزویی تقدیر شد.

اجرای قطعات ایران و حضرت زهرا (س) از سوی گروه سرود احسان و تئاتر مونولوگ با موضوع بسیج از بخش‌های حاشیه‌ای این مراسم بود.