به گزارش خبرگزاری صدا و سیما براساس این پیش بینی امانه بارشی امروز در جنوب غرب، بخش‌هایی از غرب و مرکز کشور، شمال و غرب فارس، بوشهر، سواحل خزر، خراسان شمالی و رضوی، تهران، سمنان، قزوین، البرز و زنجان فعال است و موجب بارندگی، وزش باد شدید و در مناطق مستعد تگرگ می‌شود.

این وضع جمعه در نواحی غرب، سواحل دریای خزر، ارتفاعات البرز، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، فارس، بوشهر، اصفهان، یزد، کشور ادامه خواهد داشت.

به دلیل ادامه تقویت فعالیت سامانه بارشی امروز برای دامنه و ارتفاعات در مازندران شمال و نیمه غربی اصفهان سمنان خوزستان چهارمحال وبختیاری کهگیلویه و بویراحمد نیمه شمالی فارس هشدار سطح نارنجی صادر شده است.

یکشنبه با نفوذ جریانات شمالی به سواحل دریای خزر و شرق اردبیل، شدت بارش در گیلان، مازندران، گلستان، شمال سمنان و خراسان شمالی و بخش‌هایی از ارتفاعات البرز افزایش می‌یابد و بارش باران و وزش باد شدید موقت و در برخی نقاط تگرگ رخ خواهد داد.

دوشنبه نیز در گیلان و مازندران و شمال خراسان رضوی برای برخی مناطق بارندگی و برای برخی مناطق شمال غرب، غرب و شمال شرق کشور بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.