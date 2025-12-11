پخش زنده
شبکه ورزش، رقابتهای کاروان ایران در بازیهای پاراآسیایی دبی ۲۰۲۵ را به صورت زنده و با گزارشها و تحلیلهای اختصاصی در قالب برنامه «مثبت ورزش» پوشش میدهد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مسابقات نمایندگان ایران در رشتههای مختلف طی روزهای چهارشنبه ۱۹ آذر تا یک شنبه ۲۳ آذر در ساعات گوناگون به صورت زنده پخش خواهد شد.
اجرای این برنامه را محمود قاضیمیرسعید و انوشیروان آریامنش بر عهده دارند و گزارشها و تحلیلهای میدانی نیز توسط تیم خبرنگاران اعزامی شبکه ورزش شامل حسین رضایی، طه عالی و نیما دلاوری از محل برگزاری مسابقات ارائه میشود.
شبکه ورزش تلاش خواهد لحظهبهلحظه افتخارات، رقابتها و روایتهای قهرمانان کشورمان در این رویداد مهم پاراآسیایی را به بهترین شکل به تصویر بکشد.