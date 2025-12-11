به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فیلم سینمایی جدید «حالا بزرگ شدیم» به کارگردانی «منهال بیگ»، ساعت ۲۳:۳۰ از شبکه یک پخش می شود.

این فیلم با بازی متیو کمپبل، جیوانی چمبرز، دیوید فولسوم، اوری هالیدی، لیل رل هاوری، بلیک کامرون جیمز و چارلز جنکینز؛ داستان دوستی صمیمی مالک و ارون را روایت می‌کند؛ دو پسربچه‌ای که در مجموعه مسکونی فرسوده و پرتنشی در شیکاگو بزرگ می‌شوند، جایی که فقر عمیق، بی‌عدالتی نتیجه مستقیم دهه‌ها بی‌توجهی سیستم آمریکاست. آنها با تخیل و بازی‌های کودکانه سعی می‌کنند از واقعیت تلخ اطرافشان فرار کنند، اما پس از کشته‌شدن یکی از همسایه‌ها توسط پلیس، امنیت شکننده‌شان فرو می‌ریزد و خانواده‌ها ناچار می‌شوند درباره ترک محله تصمیم بگیرند. مادر مالک، که از سال‌ها فشار و ناامنی خسته شده، می‌خواهد بچه‌هایش را از این چرخه بیرون بکشد، در حالی که ارون نمی‌خواهد تنها دوستی واقعی زندگی‌اش را از دست بدهد. این جدایی ناخواسته، دو پسر را مجبور می‌کند زودتر از موعد بزرگ شوند و بفهمند که کودکی‌شان نه بر اثر انتخاب، بلکه زیر سایه ساختار‌های ناعادلانه اجتماعی پایان می‌یابد.

فیلم سینمایی «ماجرا‌های بین» به کارگردانی «مل اسمیت»، ساعت ۱۰:۰۰ از شبکه سه پخش می‌شود.

در این فیلم با نقش‌آفرینی رووان آتکین سون و پیتر مک نیکول خواهید دید: کارمند یکی از بزرگ‌ترین گالری‌های هنری فرانسه مستربین به عنوان کارشناس، راهی آمریکا می‌شود و در آنجا طی ماجرایی یک اثر نقاشی خراب شده و او مجبور می‌شود که پوستر آن را جایگزین کند...!

فیلم سینمایی جدید «سارقان اتومبیل سوار» به کارگردانی «کامل گومرا»، ساعت ۲۴:۰۰ از شبکه سه پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی بوش، فرانک گستامبید و زوئه مارشال خواهیم دید: نورا که دربان یک هتل معروف است و یک راننده ماهر با کمک دوستانش که کارمندان هتل هستند در وقت استراحت ناهار دست به سرقت مسلحانه از مسافران ثروتمند می‌زنند. در آخرین سرقتشان که مجبور به تیراندازی می‌شوند، یک زن مجروح می‌شود. مدیر هتل از یک نفر به نام الیاس می‌خواهد تا عامل سرقت‌هایی که از هتلش می‌شود را پیدا کند. الیاس در هتل از همه کارکنان بازجویی می‌کند. او می‌داند که سارق باید راننده ماهری باشد. تا این که نورا تصمیم می‌گیرد از یک مسافر پولدار انگلیسی که باعث آزار و اذیت کارکنان هتل شده است دزدی کند. در زمان دزدی گرفتار الیاس و افرادش می‌شوند. ولی به هر سختی شده فرار می‌کنند. مسافر انگلیسی در کیف پولش یک ردیاب گذاشته است. او به الیاس می‌گوید میداند سارقان کجا هستند به شرطی که همه آنها را بیابد و بکشد، در عوضش پول خوبی به او می‌دهد. الیاس قبول می‌کند و ...

فیلم سینمایی «من مادر هستم» به کارگردانی «گرانت اسپاتره»، ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار پخش می شود.

در خلاصه داستان فیلم با بازی لوک هاوکر، رز بایرن و مدی لنتون آمده است: در آینده‌ای دور نوع بشر گویا در طی یک جنگ بزرگ نابود شده و یک ربات که هوش مصنوعی دارد در تاسیساتی زیر زمینی تعداد بی شماری جنین آماده رشد انسان را نگهداری می‌کند. او یکی از جنین‌ها را در دستگاه رشد مخصوص تبدیل به نوزاد کرده و از او نگهداری می‌کند تا به سن نوجوانی برسد. دختر نوجوان یک شب در می‌یابد که زنی بیرون از تاسیسات زخمی شده و نیاز به کمک دارد، او علی رغم دستورات ربات مادر، زن را به داخل تاسیسات آورده و سعی در کمک به او دارد که ربات مادر متوجه می‌شود. زن سعی در کشتن ربات دارد ولی تیرش به خطا می‌رود. زن تازه وارد به دختر می‌گوید که ربات‌ها تمام اعضای خانواده او را کشته‌اند و او در یک معدن کار می‌کرده و با دوستش فرار کرده و نباید به ربات مادر اعتماد کند. دختر رفته رفته متوجه تناقضاتی در اعمال و رفتار ربات مادر شده و در می‌یابد که او در اصل چهارمین جنینی است که به سن نوجوانی رسیده و سه مورد قبلی به دلیل نشان دادن نتایج ضعیف توسط ربات معدوم شده‌اند. او سعی دارد با زن تازه وارد فرار کند که ربات جلو آنها را می‌گیرد. زن تازه وارد دختر را گروگان گرفته و ...

پویانمایی سینمایی «اورایان و تاریکی» به کارگردانی «شان چارماتز»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این پویانمایی خواهیم دید: اورایان پسر کوچکی است که از تاریکی می‌ترسد. او ترس‌های زیادی دارد و از بچه‌های زورگوی مدرسه کتک می‌خورد و نمی‌تواند از خودش دفاع کند. تا این که یک شب موجود سیاهی به نام تاریکی از دل سیاهی اتاقش بیرون می‌آید و او را به دیدن زیبایی‌های شب و دوستانش خواب و هیاهو و سکوت و بیخوابی و رویا می‌برد. تمام این شخصیت‌ها به تاریکی کمک می‌کنند تا کارش را خوب انجام دهد. اورایان برای دوستان تاریکی از زیبایی‌های روز می‌گوید و این که نور از تاریکی بهتر است و همین باعث می‌شود که تاریکی ناراحت شده و آنجا را ترک کند. نور همه جا را فرا می‌گیرد و دیگر تاریکی وجود ندارد. در روشنایی نور که مدام روی زمین وجود دارد همه مردم خسته و عصبی می‌شوند و آنجاست که اورایان به دنبال تاریکی می‌رود و ...

فیلم تلویزیونی «گلی جان» به کارگردانی «مجید وحیدیان»، ساعت ۱۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

«گلی جان» داستان شخصی به نام عزیز خان است که آدم بسیار خرافاتی است و چند سالی می‌شود که یک ماهی قرمز به نام گلی جان را از پسر عمویش هدیه گرفته است. از آن سال هر اتفاق خوبی که در خانواده رخ میدهد، عزیز خان آن را به گلی جان ربط می‌دهد؛ عزیز خان هر سال چند روز قبل از عید نوروز به همراه خانواده به باغ پسر عمو می‌رود و طی مراسمی ماهی را داخل تنگ مخصوص انداخته و سر سفره عید می‌آورد؛ عزیز خان اعتقاد دارد که خاص بودن این ماهی سر سفره هفت سین برایش شانس می‌آورد؛ در همان شب اول عید تنگ ماهی به طور اتفاقی می‌شکند و ماهی می‌میرد و خانواده درگیر ماجرا‌هایی می‌شوند، اما ...

سعید امیرسلیمانی، زهره حمیدی، فرهاد بشارتی، رومینا آقاجانی، الهام هادیان، تقی محمودی، سیامک اسفندیاری، علی اصغر ایزی، رضا علی پور، مهسا عزیززاد، سارا حسنی، اسپاکو یوسفی، مرتضی عباسی، زهرا رجبی و رها پورشاهین در فیلم تلویزیونی «گلی جان» بازی کرده‌اند.

فیلم سینمایی «تاکسی ۵» به کارگردانی «فرانک گاستامبید»، ساعت ۱۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی سابرینا اوزانی، سند ون روی، مالیک بنتالا و سالواتوره اسپوسیتو؛ درباره یک افسر پلیس به نام سیلوین ماروت است که به پلیس مارسی منتقل می‎شود و پس از ماجرا‌هایی مجبور به از بین بردن یک گروه از سارقان ایتالیایی می‎گردد و ...

فیلم تلویزیونی «صنوبر» به کارگردانی «مجتبی راعی»، ساعت ۱۵:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

داستان فیلم درباره دوران نوجوانی و حدود ۱۳ سالگی حضرت امام (ره) است. در آن سال‌ها که به زمان بعد از انقلاب مشروطیت و قبل از کودتای رضاخان برمی‌گردد، شرایط سختی بر زندگی مردم حاکم می‌شود و ناامنی کشور را فرا می‌گیرد.

حسین محجوب، پریوش نظریه، محمود پاک نیت، زهرا سعیدی و امیر قهرمان‌زاده بازیگران این فیلم هستند.

فیلم سینمایی «ایوان» به کارگردانی «تئا شاروک»، ساعت ۱۷:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

این فیلم با بازی دنی دویتو، سم راکول، آنجلینا جولی و برایان کرانستون؛ در رابطه با یک یک گوریل به نام ایوان است که قصد دارد با کمک یک فیل به نام استلا، برای نجات بچه فیلی به نام روبی تکه‌های مختلف گذشته خود را کنار هم گذاشته و نقشه‌ای برای فرار از قفس طراحی کند و ...

فیلم سینمایی «سفر بخیر» به کارگردانی «داریوش مؤدبیان»، ساعت ۱۹:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم خواهیم دید: اکبر آقا که در یزد شیرینی پزی دارد از ترس دردسر‌های بچه دار شدن، تن به ازدواج نمی‌دهد، در صورتی که برادر کوچکش اصغرآقا در اصفهان دارای همسر و چند فرزند قد و نیم قد است. اصغرآقا طی تماسی دعوت می‌کند تا اکبر برای متأهل شدن و ضمناً انجام کاری به اصفهان برود.

در این فیلم اکبر عبدی، زنده یاد حمیده خیرآبادی، زنده یاد پروین سلیمانی، زنده یاد داریوش اسدزاده، زنده یاد مهری ودادیان و روح الله مفیدی به هنرمندی پرداخته‌اند.

فیلم سینمایی «تعقیب و گریز» به کارگردانی «رنی هارلین»، ساعت ۲۱:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی جکی چان، جانی ناکسویل و بینگ بیگ فان خواهیم دید: بنی چان که دوستش یانگ را در یک تعقیب و گریز با خلافکار چینی ویکتور ونگ از دست داده و قول داده که از دختر او سامانتا نگهداری نماید پس از این که به پلیس می‌گوید که ویکتور ونگ خلافکار است از کار تعلیق می‌شود. او مردی به نام کانر واتس را از دست یک گروه خلافکار دیگر که قصد کشتن او را دارند نجات می‌دهد کانر واتس شاهد یک قتل بوده است و برای همین خلافکاران قصد کشتنش را دارند و بنی چان از او می‌خواهد که علیه خلافکاران در دادگاه شهادت دهد ولی بعد متوجه می‌شود که ...

فیلم سینمایی جدید «انتقام فیلیپ (قسمت اول)» به کارگردانی «پیتر مالوتا»، ساعت ۲۳:۰۰ از شبکه نمایش پخش می‌شود.

در این فیلم با بازی اوتوم ریزر، ژان کلود ون دام، پیتر استورمار خواهیم دید: قاتلین و جانیان خطرناک سرتاسر دنیا در یک سوله کاملا حفاظت شده زندانی شده‌اند که اتاق کشتار نام دارد. برای خارج شدن از این زندان، تک تک آنها می‌بایست با نینجا‌های ماسک دار مبارزه کنند، اما ...

فیلم سینمایی «بیا از گذشته حرف بزنیم» به کارگردانی «حمید نعمت اله»، ساعت ۲۳:۱۵ از شبکه افق پخش خواهد شد.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: کاروانی زیارتی از تهران به مشهد می‌رود. سه زن مسن در ابتدا همدیگر را نمی‌شناسند و در قطار در یک واگن با هم هستند. آنها در قطار با هم دوست می‌شوند و هر سه می‌گویند که شوهرشان مرده سپس هم اتاق شدنشان در هتل، سبب پیوند و دوستی بیشتر آنها شده و گردش در نقاط دیدنی مشهد مقدس، آنها را به سه یار جدا نشدنی تبدیل می‌کند. آنها در این سفر از خاطرات گذشته با هم حرف می‌زنند و با هم عکس می‌گیرند. برای خانم محمدی در کاروان خواستگار پیدا می‌شود و او هم واقعیت را به دوستانش می‌گوید که دادخواست طلاق داده است و شوهرش نمرده است و برای این طلاق می‌خواهد بگیرد، چون شوهرش را در تلویزیون نشان می‌دهد و می‌فهمد ۴ سال جمعه‌ها به سد لتیان برای ماهیگیری می‌رفته و به او دروغ می‌گفته. ۲ دوست دیگرش درصدد هستند که خانم محمدی را با شوهرش آشتی بدهند. با همکاری دختر خانم محمدی، که جریان خواستگار مادرش را در مشهد به پدرمی گوید. پدرش راهی مشهد می‌شود و ...

ثریا قاسمی، مهین شهابی، پوراندخت مهیمن، آزیتا لاچینی و فریده سپاه منصور در فیلم تلویزیونی «بیا از گذشته حرف بزنیم» هنرنمایی کرده‌اند.

پویانمای سینمایی «پسر دلفینی ۱» به کارگردانی «محمد خیراندیش»، ساعت ۱۴:۰۰ از شبکـه کودک پخش خواهد شد.

این پویانمایی داستان مادر و پسری است که به‌واسطه اتفاقاتی به اجبار تصمیم می‌گیرند که از شهر خودشان مهاجرت کنند. پدر او سازنده یک ماده شیمیایی ارزشمند بود که استفاده نادرست از آن ممکن بود محیط زیست را به خطر بیندازد. بعد از فوت پدرش وقتی پسردلفینی یک نوزاد چندماهه بود مادرش برای دور کردن این ماده شیمیایی از دست افراد شرور تصمیم می‌گیرد آن را از شهر دور کند. در نتیجه طی یک پرواز هوایی تصمیمات جدیدی برای زندگی خود می‌گیرند، اما افراد شرور برای مقابله با او هواپیما را مورد اصابت قرار می‌دهند و هواپیما به دریا سقوط می‌کند بعد از سقوط هواپیما آن پسر نوزاد توسط دلفین مهربانی به اسم سفید در دریای سیاه که محل مخوف و ترسناکی برای آبزیان بود پیدا می‌شود. او با کمک مادرش از پسر دلفینی مراقبت می‌کنند و هرگز به او نمی‌گویند که او از آبزیان نیست بعد از بزرگ شدن پسر دلفینی او به تفاوت‌های خود با سایر آبزیان پی می‌برد و متوجه پنهان‌کاری سفید و مادرش می‌شود. او می‌فهمد که نه تنها سفید برادرش نیست بلکه مادر او نیز مادر پسر دلفینی نیست. در نتیجه تصمیم می‌گیرد به دنبال مادرش در دریای سیاه که اولین محل رویتش بوده برود. تنها سر نخش گردنبندی بود که در دریای سیاه پیدا شد، اما ...

فیلم سینمایی «دایه مکفی» به کارگردانی «کرک جونز»، ساعت ۱۸:۰۰ از شبکه امید پخش خواهد شد.

در این فیلم با بازی، اما تامسون، کالین فرث، توماس سنگستر، کلی مکدونالد و آنجلا لنسبوری خواهیم دید: آقای سدریک براون که همسرش را از دست داده مجبور است تا از هفت کودک نا آرام و بسیار شلوغش به تنهایی مراقبت کند. او تصمیم می‌گیرد تا پرستاری برای نگهداری از بچه‌ها استخدام کند، اما این کار آن طور که به نظر می‌رسد چندان ساده نیست که ...

فیلم سینمایی «چگونه اژد‌های خود را آموزش دهید ۳» به کارگردانی «دان دیبلیوز»، ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه فراتر پخش خواهد شد.

در این پویانمایی خواهید دید: هیکاپ که بعد از مرگ پدرش، رئیس برکه شده و دارد اژدها‌هایی که اسیر شده‌اند را نجات می‌دهد. هیکاپ یاد حرف پدرش می‌افتد که جایی به نام دنیای پنهان وجود دارد که همه اژدها‌ها در آنجا هستند. در این هنگام بی دندان متوجه گونه زن نوع خود شده و آسترید و هیکاپ هم او را دیده و اسم او را خشم روز می‌گذارند. در یک شب خشم روز، بی دندان را پیدا کرده و بعد از یک مدت هیکاپ را که بی دندان را تعقیب کرده می‌بیند و فرار می‌کند. هیکاپ و استرید به دنبال بی‌دندان وارد دنیای پنهان می‌شوند و می‌بینند که بی دندان پادشاه آنجاست که ...