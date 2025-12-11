رئیس سازمان حفاظت محیط زیست در دیدار با وزیر اقلیم و محیط زیست نروژ، اجماع جهانی برای مقابله با آلودگی‌های پلاستیکی را ضروری دانست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما شینا انصاری با اشاره به مخاطرات پسماند‌های پلاستیکی و آثار آن بر محیط زیست، اجماع جهانی برای مقابله با آلودگی‌های پلاستیکی ضروری دانست و گفت: تصمیم گیری‌ها در این حوزه باید منطبق با شرایط اقتصادی و اجتماعی کشورها، انتقال فناوری‌ها و اشتراک تجربیات صورت گیرد و در نهایت مشارکت جهانی با در نظر گرفتن منافع ملت‌ها تأمین می‌شود.

وی سیاستگذاری ایران در زمینه کاهش پسماند‌های پلاستیکی و قوانین و ضوابط ملی در راستای کاهش مصرف پلاستیک‌های یکبار مصرف و پسماند‌های پلاستیکی را مطرح کرد و گفت: استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و جذب سرمایه گذاری در این حوزه بویژه صنعت بازیافت را بسیار موثر است.

معاون رییس جمهور در ادامه پیشنهاد همکاری‌های علمی و فنی میان دو کشور در زمینه مدیریت پسماند و کنترل آلودگی را مطرح کرد.

در ادامه این نشست، وزیر اقلیم و محیط زیست نروژ با تشکر از نقش سازمان حفاظت محیط زیست جمهوری اسلامی ایران در حمایت از پیشرفت مذاکرات بین‌المللی درباره پلاستیک، بر ضرورت کاهش تولید پلاستیک، کنترل مؤثر آلودگی‌های ناشی از آن و تبادل تجربیات موفق کشور‌ها در این زمینه تأکید کرد.

آندریاس اریکسن با استقبال از پیشنهاد همکاری‌های مشترک فنی و علمی، ابراز امیدواری کرد که در صورت موفقیت مذاکرات جهانی پلاستیک، فرصت‌های شغلی و اقتصادی جدیدی برای کشور‌ها ایجاد خواهد شد.

همچنین در پایان این دیدار طرفین درباره مدیریت و کاهش آلودگی صنایع بویژه صنایع نفتی هم گفت‌و‌گو کردند.

تاکید ایران و نروژ بر اجماع جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیکی تاکید ایران و نروژ بر اجماع جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیکی تاکید ایران و نروژ بر اجماع جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیکی تاکید ایران و نروژ بر اجماع جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیکی تاکید ایران و نروژ بر اجماع جهانی برای کاهش آلودگی پلاستیکی

­