

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، رقابت‌های تنیس روی میز کانتندر جوانان عربستان از ۱۶ تا ۱۹ آذرماه به میزبانی شهر دمام برگزار شد و پینگ‌پنگ‌بازان کشورمان در رده‌های کمتر از ۱۱ سال، کمتر از ۱۵ سال، کمتر از ۱۷ سال و کمتر از ۱۹ سال درخشیدند و عنوان‌های متعدد قهرمانی، نایب‌قهرمانی و سومی را به دست آوردند.

در رده کمتر از ۱۷ سال پسران، عرفان یزدان‌بخش با شش پیروزی پیاپی و غلبه بر محمدحسن حبیبی در فینال، عنوان قهرمانی را کسب کرد. محمدحسن حبیبی نیز تا دیدار پایانی پیش رفت و نایب‌قهرمان شد. در همین رده نیز، بنیامین فرجی پس از صعود به نیمه‌نهایی، در مرحله نیمه‌نهایی مغلوب یزدان‌بخش شد و به مدال برنز رسید.

در فینال ایرانی رده کمتر از ۱۱ سال پسران، یاسین شعاری با پیروزی در دیدار پایانی عنوان قهرمانی را به دست آورد و پرهام بیات نیز به مقام نایب‌قهرمانی رسید.

در رده کمتر از ۱۵ سال دختران، وانیا یاوری با سه پیروزی ارزشمند به فینال راه یافت و در دیداری نزدیک برابر رکایه الباز از قطر با نتیجه ۳–۲ شکست خورد و نایب‌قهرمان شد.

در رده کمتر از ۱۵ سال پسران نیز، احسان شریعتی با صعود به جمع چهار بازیکن برتر نشان برنز این رده را برای ایران به ارمغان آورد.

در بخش کمتر از ۱۹ سال پسران، ملی‌پوشان کشورمان یک فینال تمام ایرانی را رقم زدند. بنیامین فرجی عنوان قهرمانی را کسب کرد و محمدحسن حبیبی در جایگاه نایب‌قهرمانی ایستاد.

کاروان اعزامی ایران در پایان این رقابت‌ها با کسب ۳ نشان طلا، ۴ نقره و ۲ برنز در جایگاه نخست جدول مدالی قرار گرفت.