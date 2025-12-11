پخش زنده
بر اثر تصادف دو خودرو در محور گرمی -اردبیل، یک نفر جان خود را از دست داد و سه نفر دیگر مصدوم شدند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل مجید فتاح زاده، معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اردبیل با اعلام خبر وقوع یک سانحه مرگبار جادهای اظهار کرد: در پی تماسهای متعدد شهروندان با سامانه ۱۱۲ امداد و نجات، از وقوع یک تصادف شدید میان دو خودرو در کیلومتر ۵۵ محور ارتباطی گرمی به اردبیل مطلع شدیم. بلافاصله دستور اعزام نیروهای امدادی به محل صادر شد تا عملیات نجات با حداکثر سرعت ممکن آغاز گردد.
وی در تشریح جزئیات نخستین اقدامات تیمهای امدادی گفت: دو گروه مجهز از پایگاه امداد جادهای لنگان هلالاحمر شهرستان گرمی، خود را به محل حادثه رساندند. صحنه، نشاندهنده برخورد شدید دو وسیله نقلیه بود که خسارات مالی قابلتوجهی به همراه داشت. اولویت تیمها، پس از ارزیابی اولیه، تأمین ایمنی کامل محیط برای جلوگیری از حوادث ثانویه و سپس آغاز عملیات امداد و نجات برای افراد درگیر در سانحه بود.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر استان اردبیل درباره روند ارائه خدمات به آسیبدیدگان افزود: متأسفانه بر اثر شدت برخورد، یکی از سرنشینان جان خود را ازدستداده بود. نجاتگران ما با استفاده از تجهیزات تخصصی «ست نجات» و با رعایت کامل پروتکلها، پیکر این فرد را از خودرو خارج کرده و تحویل عوامل انتظامی حاضردرصحنه دادند.
همچنین اقدامات اولیه پزشکی و حمایتی برای سه مصدوم دیگر انجام شد.
فتاح زاده با اشاره به تکمیل مرحله امدادرسانی اولیه و هشدار به سایر رانندگان یادآور شد: مصدومان این حادثه که از نظر جسمانی وضعیت پایداری داشتند، با هماهنگی کامل، توسط آمبولانسهای اورژانس ۱۱۵ به نزدیکترین مراکز درمانی منتقل شدند تا تحت درمانهای تخصصی قرار گیرند. بررسیهای اولیه علت سانحه توسط پلیس در جریان است و از همه هموطنان درخواست میشود در سفرهای جادهای، ضمن پرهیز از سرعت غیرمجاز و خستگی، نهایت احتیاط را به خرج دهند.