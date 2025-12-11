مشهدالرضا، غرق نور ولادت حضرت زهرا (س)
در سالروز میلاد با سعادت دخت نبی، حضرت فاطمه زهرا (س)، مشهدالرضا و به ویژه حرم مطهر رضوی، غرق در نور و سرور است.
فضای نورانی حرم مطهر هم با نصب صدها کتیبه، پرچم و پارچه منقش به نام حضرت زهرا (س) مزین شده و حالوهوایی معنوی و باشکوه به خود گرفته است.
دو کتیبه اصلی در ایوانهای صحنهای انقلاب اسلامی و آزادی، با مضامین «فاطمه یعنی جمال بیمثال کبریا» و «فاطمه یعنی حجاب و عصمت و تقوای دین» در معرض دید زائران قرار گرفته است.
زائران هم با حضور در صحنهای نورانی این آستان مقدس، میلاد مادر حضرت را به ایشان تبریک و تهنیت میگویند.
حرم مطهر رضوی این روزها برنامه های ویژه ای برای زائران تدارک دیده که شادی دوچندانی به این بارگاه منور بخشیده است.
ویژهبرنامه «کوثر رحمت» امروز، پنجشنبه ساعت ۱۹:۴۵ برگزار میشود و جشن میلاد حضرت زهرا (س) همراه با اختتامیه رویداد «حجاب، زیبایی پایدار» نیز صبح امروز، ساعت ۸:۳۰ در رواق امام خمینی (ره) میزبان عاشقان اهلبیت (ع) خواهد بود.
ویژهبرنامههای دیگری نیز برای دختران و بانوان تدارک دیده شده که از جمله آنها میتوان به برگزاری محفل «دکلمهخوانهای نوجوان» ساعت ۱۵ امروز در رواق حضرت زهرا (س) و برنامه «بوی بهشت میدهد، دست دعای مادرم» ساعت ۹ صبح در رواق امام خمینی (ره) و نیز در روزهای پنجشنبه و جمعه (امروز و فردا) ساعت ۱۵ در رواق نجمه خاتون اشاره کرد.
شب گذشته هم پس از اقامه نماز جماعت مغرب و عشا، زائران با قرائت زیارت امینالله و عرض سلام و تبریک به محضر امام مهربانیها، با نوای معنوی مرتضی اسلامینژاد فضای صحنها را معطر به ذکر و صلوات کردند و در ادامه نیز حجتالاسلام علی علیزاده به سخنرانی درباره شخصیت والای حضرت زهرا (س) پرداخت.
زائران بارگاه منور رضوی دیشب میهمان نغمهسرایی و مولودیخوانی ذاکران خوشالحان اهلبیت (ع) از جمله علی ملائکه، مهدی پایندهفر و حسین خسروی بودند و زیارت جامعه کبیره با نوای حجتالاسلام مهدی شجاع قرائت شد.
همچنین به مناسبت ایام ولادت حضرت فاطمه زهرا (س)، رویداد فرهنگی مذهبی «حجاب، زیبایی پایدار» از روز شنبه تا چهارشنبه، از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۹ در رواق دارالحجه میزبان بانوان زائر و مجاور بوده است.
دیروز، چهارشنبه هم رواق امام خمینی (ره) میزبان اجتماع پرشور دوهزار بانوی خادم حرم مطهر رضوی بود؛ بانوانی که با شاخههای گل، زمزمۀ صلوات خاصه و مدیحهسرایی، میلاد حضرت زهرا (س) را گرامی داشتند و در فضایی آکنده از معنویت، آئینهای ویژه این روز فرخنده را بهجا آوردند.
مراسم جشن زائران غیر ایرانی حرم مطهر رضوی هم در ایام ولادت حضرت زهرا سلام الله علیها، روز چهارشنبه ۱۹ آذر در رواق دارالرحمه حرم امام رضا (ع) برگزار شد.