تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستانهای آبادان و خرمشهر دنبال کنید.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز پنجشنبه بیستم آذر ۱۴۰۴، بیستم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و یازدهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.
اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:
صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۷ دقیقه غروب خواهد کرد.
گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۶ دقیقه به گوش میرسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۸ دقیقه است.
اذان صبح فردا جمعه بیست و یکم آذر ساعت ۵ و ۴۰ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۴ دقیقه ثبت شده است.