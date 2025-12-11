تقویم روز و اوقات شرعی را به افق شهرستان‌های آبادان و خرمشهر دنبال کنید.

تقویم روز و اوقات شرعی بیستم آذر به افق آبادان و خرمشهر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ امروز پنجشنبه بیستم آذر ۱۴۰۴، بیستم جمادی الثانی ۱۴۴۷ و یازدهم دسامبر سال ۲۰۲۵ میلادی است.

اوقات شرعی امروز به شرح زیر است:

صدای اذان ظهر در آبادان و خرمشهر ساعت ۱۲ و ۱۰ دقیقه شنیده خواهد شد و آفتاب ساعت ۱۷ و ۱۷ دقیقه غروب خواهد کرد.

گلبانگ اذان مغرب نیز در ساعت ۱۷ و ۳۶ دقیقه به گوش می‌رسد و نیمه شب شرعی نیز ساعت ۲۳ و ۲۸ دقیقه است.

اذان صبح فردا جمعه بیست و یکم آذر ساعت ۵ و ۴۰ دقیقه و طلوع آفتاب ساعت ۷ و ۴ دقیقه ثبت شده است.