پخش زنده
امروز: -
چهارمحال و بختیاری به عنوان استان الگوی پست عشایری در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، رئیس مرکز نوآوری شرکت ملی پست گفت:خدمات پستی به عشایر با هدف کاهش محرومیت خدماتی، تسهیل ارتباطات و پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و آموزشی عشایر ارائه میشود.
پاکدل با تاکید بر اینکه هرساله حجم بستههای پستی ۲۰ درصد رشد میکند، افزود: شاخصهای دیجیتال استان با توجه به رشد شهری و روستایی، سنجیده میشود.
وی با اشاره به اینکه استان چهارمحال و بختیاری یک استان با جمعیت عشایری زیاد است، بیان کرد: صنایع دستی و محصولات بومی و محلی این استان، بخش زیادی از نیاز کشور را برطرف میکند و این استان به عنوان استان پایلوت پست عشایری در نظر گرفته شده است.
عضو هیات مدیره استفاده از ظرفیت شرکتهای دانش بنیان در حوزه توسعه پست را مورد تاکید قرار داد و افزود: بیش از ۱۰۰ شرکت دانش بنیان در سطح کشور برای توسعه کمی و کیفی خدمات پستی و هوشمندسازی فرایندها فعال هستند. مرکز نوآوری پست در پارک تازه تاسیس فاوای استان چهارمحال و بختیاری نیز به زودی راه اندازی خواهد شد.
عیسی محمودی به سمت سرپرست اداره کل پست استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد.