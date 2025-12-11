پخش زنده
گونه «هوبره» در حاشیه منطقه حفاظتشده سبزکوه چهارمحال و بختیاری ثبت شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل حفاظت محیطزیست استان از مشاهده و ثبت دوباره گونه هوبره در حاشیه منطقه حفاظتشده سبزکوه خبر داد.
محسن کریمی افزود: در جریان سرشماری پاییزه در منطقه حفاظتشده سبزکوه، گزارش مشاهده یک فرد هوبره از گونههای ارزشمند و پرنده آسیبپذیر در فهرست سرخ اتحادیه جهانی حفاظت از طبیعت (IUCN) ثبت شد.
وی افزود: مشاهده هوبره در حاشیه منطقه حفاظت شده سبزکوه پس از چندین سال، یک رویداد مهم در پایش تنوع زیستی استان است که نشان میدهد که زیستگاههای استان هنوز از قابلیتهای اکولوژیک لازم برای حضور گونههای حساس برخوردار است و میتواند نقش مهمی در حفاظت از گونههای مهاجر را ایفا کند.
به گفته کریمی، هوبره با نام علمی Chlamydotis macqueenii یکی از گونههای شاخص است که بهدلیل تخریب زیستگاه، قاچاق غیرمجاز و فشارهای انسانی، با کاهش جدی جمعیت در اکوسیستمهای خود مواجه شده است. مشاهده این گونه در چهارمحالوبختیاری بسیار نادر و ثبت اخیر از ارزش بالایی برخوردار است.
وی افزود: این مشاهده توسط محیطبان روحالله عسگری در حاشیه منطقه سبزکوه ثبت شده است.
هوبره آسیایی از تیره درناسانان است که زیستگاه این پرنده نادر شبه جزیره سینا است و از پرندگلان نیمه مهاجر است.